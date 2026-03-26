ट्रंप ने नाटो सहयोगियों को फिर सुनाई खरी-खोटी, बोले- इस समय को भूलना मत...

डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से नाटो सहयोगी देशों को भला-बुरा कहा है। ट्रंप ने लिखा कि सैन्य रूप से कमजोर हो चुके ईरान के खिलाफ भी नाटो देश मदद के लिए नहीं आए हैं। अमेरिका को नाटो से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब यह देश भी इस समय को याद रखें।

Donald Trump tells NATO allies: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से नाटो सहयोगियों पर गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध में नाटो की निष्क्रियता की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका को नाटो की जरूरत नहीं है, लेकिन इन देशों को भी हमेशा इस समय का ध्यान रखना होगा। यह पहली बार नहीं है, जब ट्रंप ने नाटो के सदस्य देशों के खिलाफ गुस्सा जताया है। इसके पहले भी वह इन देशों को कायर कहते हुए चेतावनी दी थी कि उनका यह रवैया भुलाया नहीं जाएगा।

अमेरिका के समयानुसार गुरुवार सुबह करीब 6 बजे ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर नाटो देशों को खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, "नाटो देशों ने ईरान जैसे ‘पागल देश’, जो अब सैन्य रूप से कमजोर हो चुका है, के खिलाफ मदद के लिए बिल्कुल कुछ नहीं किया। अमेरिका को नाटो से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन इस महत्वपूर्ण समय को कभी मत भूलना।” इसके कुछ ही देर बात ट्रंप ने एक और पोस्ट करके ईरान को शांति वार्ता में सीरियस हो जाने की भी चेतावनी दी।