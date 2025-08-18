donald trump team left docoments of meeting with donald trump in hotel होटल में ही व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग के दस्तावेज भूल आई डोनाल्ड ट्रंप की टीम, अब क्या कहा, International Hindi News - Hindustan
होटल में ही व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग के दस्तावेज भूल आई डोनाल्ड ट्रंप की टीम, अब क्या कहा

दस्तावेजों के बाहर आने की जानकारी मिली तो वाइट हाउस और विदेश मंत्रालय का कहना है कि इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी। यही था कि किसका लंच मेन्यू क्या है। हालांकि NPR की रिपोर्ट में बताया गया था कि इन दस्तावेजों में अमेरिकी अधिकारियों के नंबर भी शामिल थे।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनMon, 18 Aug 2025 10:18 AM
व्लादिमीर पुतिन के साथ 15 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप की अलास्का में मीटिंग हुई थी। दुनिया के दो महाशक्ति देशों के नेताओं की मीटिंग अलास्का के एक होटल कैप्टन कुक में लंबी चली और यूक्रेन के मसले पर गंभीर चर्चा हुई। इस मीटिंग में आगे बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी है और जल्दी ही इसके बारे में कुछ ऐलान हो सकता है। इस बीच एक दिलचस्प जानकारी NPR की रिपोर्ट में दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप की टीम होटल कैप्टन कुक में ही समिट से जुड़े दस्तावेज भूल आई। ये डॉक्युमेंट्स होटल के एक प्रिंटर के ऊपर पाए गए। यह होटल अलास्का में एल्मेनडॉर्फ-रिचर्डसन बेस के पास स्थित है।

इन दस्तावेजों में दोनों नेताओं की मीटिंग के शेड्यूल, उनके लंच के मेन्यू और अन्य चीजों के बारे में जानकारी दी गई थी। वहीं इस रिपोर्ट को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने गंभीर नहीं माना है और कहा कि उन दस्तावेजों में ऐसा कुछ नहीं था, जिसके लीक होने से कोई चिंता की स्थिति हो। एक अधिकारी ने कहा कि NPR ने अपनी रिपोर्ट में रूसी राष्ट्रपति को दिए गए लंच के मेन्यू की बात की है। इसमें क्या है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, जो कॉन्फिडेंशियल हो। ये दस्तावेज होटल में आए एक गेस्ट को प्रिंटर के ऊपर रखे मिले थे। गेस्ट ने अपना नाम उजागर न करने की शर्त पर NPR को वे सौंपे थे।

इन दस्तावेजों में मुलाकात के हर इवेंट्स की जानकारी दी गई थी। इसके अलावा यह भी बताया गया था कि कब पुतिन, ट्रंप और उनके सलाहकारों की मीटिंग होगी। इसके अलावा लंच मेन्यू की जानकारी भी इन दस्तावेजों में दी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार व्लादिमीर पुतिन के लंच मेन्यू में ग्रीन सलाद, हैलिबट ओलिंपिया और कुछ अन्य व्यंजन शामिल किए गए थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच मीटिंग बहुत लंबी नहीं खिंची। यहां तक कि जब दोनों मीटिंग के बाद निकले तो कुछ मिनटों की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और दोनों नेताओं ने पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया।

वाइट हाउस बोला- दस्तावेज में जो नंबर लिखे हैं, उन्हें कौन नहीं जानता

इस बीच दस्तावेजों के बाहर आने की जानकारी मिली तो वाइट हाउस और विदेश मंत्रालय का कहना है कि इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी। यही था कि किसका लंच मेन्यू क्या है। हालांकि NPR की रिपोर्ट में बताया गया था कि इन दस्तावेजों में अमेरिकी अधिकारियों के नंबर भी शामिल थे। इस पर वाइट हाउस ने कहा कि आखिर रूसियों के पास अमेरिका के किस अधिकारी का नंबर नहीं है।

