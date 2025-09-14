donald trump tariff threat india russia relations modi putin friendship ukraine war हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी; ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के साथ संबंधों पर रूस, International Hindi News - Hindustan
हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी; ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के साथ संबंधों पर रूस

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बाद भी भारत ने रूस से तेल खरीद को जारी रखा था। भारत के रूस के साथ सहयोग और दोस्ती जारी रखने की अब मॉस्को ने तारीफ की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के साथ उसकी दोस्ती तोड़ने के कोई भी प्रयास सफल नहीं होंगे।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 08:45 PM
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच रूस ने भारत के साथ अपनी दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत बताया है। रूस की तरफ से कहा गया है कि भारत और उसकी दोस्ती तोड़ने के लिए जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, वह सारे अंत में नाकाम ही होंगे। रूसी विदेश मंत्रालय ने ट्रंप और वैश्विक शक्तियों द्वारा भारत पर बनाए जा रहे दबाव को नई दिल्ली ने जिस तरह से संभाला है उसकी भी प्रशंसा की।

न्यूज पोर्टल आरटी के सवालों का जवाब देते हुए रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस बात का स्वागत करते हैं कि भारत दबाव और धमकियों के बावजूद भी रूस के साथ बहुआयामी सहयोग जारी रखने और उसका विस्तार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। रूसी अधिकारियों ने कहा, "सच कहूं तो हमारे लिए इसके अलावा कुछ और कल्पना करना बहुत मुश्किल होगा। भारत और रूस के बीच संबंध लगातार आत्मविश्वास और आपसी सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रक्रिया को तोड़ने के लिए जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं उनका नाकाम होना तय है।"

रूसी मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी संप्रभुता और नागरिकों के हितों के सर्वोच्च मूल्य और राष्ट्रीय हितों की सर्वोच्चता पर आधारित है। यही कारण है कि हमारे संबंध दशकों से विश्वसनीय और अटूट हैं।

रूसी अधिकारियों ने बताया कि दोनों देश वैश्विक दबाव के बावजूद भी बड़े पैमाने पर संयुक्त परियोजनाओं के लेकर काम कर रहे हैं। इसमें नागरिक और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना, मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन, परमाणु ऊर्जा और रूसी तेल की खोज में भारतीय निवेश जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं।

आपको बता दें रूस की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल को खरीद को बंद करने का दबाव बनाया था। भारत के इनकार करने के बाद अमेरिका ने भारत के सामान पर 25 फीसदी टैरिफ तो लगाया ही लेकिन इसके साथ ही उन्होंने रूसी तेल खरीद बंद न करने के लिए 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। हालांकि इसके बाद भी भारत ने रूसी तेल खरीद को जारी रखा और मॉस्को को अपना समर्थन दिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी अमेरिका के इस कदम की निंदा की और भारत की रणनीतिक संप्रुभता का सम्मान करने की सलाह दी।

