हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी; ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के साथ संबंधों पर रूस

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच रूस ने भारत के साथ अपनी दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत बताया है। रूस की तरफ से कहा गया है कि भारत और उसकी दोस्ती तोड़ने के लिए जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, वह सारे अंत में नाकाम ही होंगे। रूसी विदेश मंत्रालय ने ट्रंप और वैश्विक शक्तियों द्वारा भारत पर बनाए जा रहे दबाव को नई दिल्ली ने जिस तरह से संभाला है उसकी भी प्रशंसा की।

न्यूज पोर्टल आरटी के सवालों का जवाब देते हुए रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस बात का स्वागत करते हैं कि भारत दबाव और धमकियों के बावजूद भी रूस के साथ बहुआयामी सहयोग जारी रखने और उसका विस्तार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। रूसी अधिकारियों ने कहा, "सच कहूं तो हमारे लिए इसके अलावा कुछ और कल्पना करना बहुत मुश्किल होगा। भारत और रूस के बीच संबंध लगातार आत्मविश्वास और आपसी सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रक्रिया को तोड़ने के लिए जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं उनका नाकाम होना तय है।"

रूसी मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी संप्रभुता और नागरिकों के हितों के सर्वोच्च मूल्य और राष्ट्रीय हितों की सर्वोच्चता पर आधारित है। यही कारण है कि हमारे संबंध दशकों से विश्वसनीय और अटूट हैं।

रूसी अधिकारियों ने बताया कि दोनों देश वैश्विक दबाव के बावजूद भी बड़े पैमाने पर संयुक्त परियोजनाओं के लेकर काम कर रहे हैं। इसमें नागरिक और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना, मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन, परमाणु ऊर्जा और रूसी तेल की खोज में भारतीय निवेश जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं।