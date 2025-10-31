Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Donald Trump tariff show is failing in the US with four Republicans opposing the Senate decision
अमेरिका में ही फ्लॉप हो रहा ट्रंप का टैरिफ शो, सीनेट फैसले के खिलाफ, 4 रिपब्लिकन्स भी साथ

अमेरिका में ही फ्लॉप हो रहा ट्रंप का टैरिफ शो, सीनेट फैसले के खिलाफ, 4 रिपब्लिकन्स भी साथ

संक्षेप: Donald Trump Tariff: डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष समेत कई युद्ध रुकवाने का दावा कर रहे हैं। वह इसकी वजह टैरिफ का डर दिखा रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि 'शुल्क लगाने की धमकी' ने भारत और पाकिस्तान को युद्ध रोकने के लिए मजबूर किया।

Fri, 31 Oct 2025 05:38 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दुनियाभर में टैरिफ के फैसले का बखान कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही पार्टी में असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। खबर है कि अमेरिकी सीनेटरों ने टैरिफ के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें 4 रिपब्लिकन सीनेटर भी शामिल थे। खास बात है कि ट्रंप सरकार के इस कदम के खिलाफ तीसरी बार मतदान हुआ था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रस्ताव 51-47 मतों से पारित किया गया। ट्रंप की पार्टी की तरफ से इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सीनेटर में अलास्का से लीसा मुर्कोस्की, मैन से सुजैन कॉलिन्स और कैंटकी से रैंड पॉल और मिच मैकॉनल शामिल थे। हालांकि, यह कहा जा रहा है कि इससे ट्रंप की शुल्क योजना पर खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे हाउस में भी पास किया जाना जरूरी है। वहां रिपब्लिकन नेता पहले ही इससे इनकार कर चुके हैं।

ट्रंप कर रहे टैरिफ के दम पर युद्ध रुकवाने का बखान

ट्रंप लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष समेत कई युद्ध रुकवाने का दावा कर रहे हैं। वह इसकी वजह टैरिफ का डर दिखा रहे हैं। 20 अक्तूबर को उन्होंने भारत और पाकिस्तान को लेकर कहा था कि दोनों देशों के बीच हुई गोलीबारी में सात विमान मार गिराए गए, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वे किस देश के थे।

ट्रंप ने दावा किया कि 'शुल्क लगाने की धमकी' ने भारत और पाकिस्तान को युद्ध रोकने के लिए मजबूर किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'शुल्क की धमकी ने दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों भारत और पाकिस्तान को युद्ध से रोक दिया। वे युद्ध कर रहे थे। सात विमान मार गिराए गए; यह बहुत बड़ी बात है। दोनों के बीच परमाणु युद्ध हो सकता था।'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान पर 200 प्रतिशत शुल्क (टैरिफ) लगाने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से उन्हें युद्ध रोकना पड़ा। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों से कहा, 'हम 200 प्रतिशत शुल्क लगाएंगे, जिससे आपके लिए सौदा करना असंभव हो जाएगा, और हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे।'

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Donald Trump Trump tariffs

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।