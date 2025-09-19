अपने भाई से शादी कर ली थी? भारत विरोधी सांसद इल्हान उमर पर बोले ट्रंप; क्या कहा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महिला सांसद इल्हान उमर पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उमर ने अमेरिका की नागरिकता के लिए अपने भाई से शादी कर ली थी। साथ ही कहा कि उमर का देश सोमालिया संकट से जूझ रहा है और इसके बाद वह उन्हें अमेरिका को चलाना सिखा रही हैं। खास बात है कि ट्रंप की टिप्पणी ऐसे समय पर आई है, जब सदन में उमर के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव फेल हो गया था।
ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'इल्हान उमर का देश सोमालिया केंद्र सरकार के नियंत्रण की कमी, गरीबी, भूख, आतंकवाद, पाइरेसी, गृह युद्ध, भ्रष्टाचार और हिंसा से जूझ रहा है। 70 प्रतिशत आबादी भयंकर गरीबी और खाद्य असुरक्षा में जी रही है। दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में सोमालिया का नाम लगातार आता रहा है। इनमें घूसखोरी, घोटाला और कमजोर सरकार शामिल हैं।'
उन्होंने कहा, 'इन सबके बाद इल्हान उमर हमें बताती हैं कि कैसे अमेरिका चलाना है। क्या यह वही नहीं है, जिन्होंने नागरिकता हासिल करने के लिए अपने भाई से शादी कर ली थी? हमारे देश में कैसे बेकार लोग हैं, जो हमें बता रहे हैं कि क्या करना है और कैसे करना है।'
द हिल के अनुसार, ट्रंप ने गुरुवार को कहा, 'मुझे लगता है कि वह बहुत ही बेकार हैं। मुझे लगता है कि उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'अगर उनपर रोक लगाई जाती है, तो अच्छा है। अगर उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है, तो सबसे अच्छा होगा।'
भारत पर भी सवाल उठा चुकी हैं इल्हान उमर
सितंबर 2023 में उमर ने कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत की भूमिका को लेकर चल रही कनाडाई जांच में अमेरिका को पूरा सहयोग करना चाहिए। उन्होंने भारत में कथित मानवाधिकार उल्लंघन और धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के खिलाफ प्रस्ताव भी लाई थीं। जून 2023 में उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का भी बहिष्कार किया था।
साल 2022 में उनकी पाकिस्तान और उसके बाद POK की यात्रा काफी विवादों में रही थी। उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान से भी मुलाकात की थी। भारत ने इस यात्रा की निंदा की थी। 2019 में उमर ने असम में NCR यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स की आलोचना की थी। साथ ही वह अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ भी मुखर रही हैं।
