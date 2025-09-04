Donald Trump target India over questions related to action on Vladimir Putin hints to increase sanctions भारत पर तो अभी लेवल 2… पुतिन से जुड़े सवालों पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ बढ़ाने की तैयारी?, International Hindi News - Hindustan
Donald Trump target India over questions related to action on Vladimir Putin hints to increase sanctions

भारत पर तो अभी लेवल 2… पुतिन से जुड़े सवालों पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ बढ़ाने की तैयारी?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद का हवाला देते हुए भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है। वहीं ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाए हुए कहा है कि वह रूस से कच्चा तेल खरीद कर यूक्रेन जंग में उसकी आर्थिक मदद कर रहा है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 12:37 AM
Donald trump on India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते कई सप्ताह से भारत को लगातार निशाना बना रहे हैं। अब बुधवार को ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर अभी शुरुआती दौर के प्रतिबंध ही लगाए हैं। इस दौरान ट्रंप यह संकेत देते हुए नजर आए हैं कि वह भारत पर लगाए गए टैरिफ को और बढ़ा सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने अब तक भारत पर लेवल 2 या लेवल 3 के तहत प्रतिबंध नहीं लगाया है।

बुधवार को पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी के साथ ओवल ऑफिस में द्विपक्षीय बैठक के दौरान ट्रंप एक पत्रकार पर भड़क उठे। पत्रकार ने उनसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक्शन ना लिए जाने को लेकर सवाल पूछा था। इस सवाल के जवाब में ट्रंप भारत को घसीटने लगे। दरअसल पोलिश पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि ट्रंप व्लादिमीर पुतिन के प्रति कई बार निराशा जता चुके हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

'मैंने तो अब तक…'

इस पर ट्रंप ने पत्रकार से कहा, ‘‘आपको कैसे पता कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? चीन के बाद रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार भारत पर प्रतिबंध लगाना, क्या आप कहेंगे कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? इससे रूस को सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हुआ। आप इसे कोई कार्रवाई नहीं कहेंगे? और मैंने तो अब तक दूसरा या तीसरा चरण भी पूरा नहीं किया है।’’

रूस पर लगाएंगे अतिरिक्त प्रतिबंध?

ट्रंप ने आगे कहा कि 2 सप्ताह पहले ही उन्होंने कहा था कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता है, तो भारत को बड़ी दिक्कत होगी और यही हो रहा है। इसलिए मुझे इसके बारे में मत बताइए।’’ वहीं जब उनसे यह पूछा गया क्या वह रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं, तो ट्रंप ने कहा, ‘‘मैंने भारत के संबंध में पहले ही ऐसा कर दिया है और हम दूसरे देशों के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं।’’

राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा भारत

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद का हवाला देते हुए भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ के अलावा 25 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है, जिससे भारत पर लगाया गया कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया है। हालांकि भारत ने अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ को पूरी तरह अनुचित बताया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह, वह अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि भारत किसानों, पशुपालकों, लघु उद्योगों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा।

