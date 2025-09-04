भारत पर तो अभी लेवल 2… पुतिन से जुड़े सवालों पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ बढ़ाने की तैयारी?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद का हवाला देते हुए भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है। वहीं ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाए हुए कहा है कि वह रूस से कच्चा तेल खरीद कर यूक्रेन जंग में उसकी आर्थिक मदद कर रहा है।

Donald trump on India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते कई सप्ताह से भारत को लगातार निशाना बना रहे हैं। अब बुधवार को ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर अभी शुरुआती दौर के प्रतिबंध ही लगाए हैं। इस दौरान ट्रंप यह संकेत देते हुए नजर आए हैं कि वह भारत पर लगाए गए टैरिफ को और बढ़ा सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने अब तक भारत पर लेवल 2 या लेवल 3 के तहत प्रतिबंध नहीं लगाया है।

बुधवार को पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी के साथ ओवल ऑफिस में द्विपक्षीय बैठक के दौरान ट्रंप एक पत्रकार पर भड़क उठे। पत्रकार ने उनसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक्शन ना लिए जाने को लेकर सवाल पूछा था। इस सवाल के जवाब में ट्रंप भारत को घसीटने लगे। दरअसल पोलिश पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि ट्रंप व्लादिमीर पुतिन के प्रति कई बार निराशा जता चुके हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

'मैंने तो अब तक…' इस पर ट्रंप ने पत्रकार से कहा, ‘‘आपको कैसे पता कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? चीन के बाद रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार भारत पर प्रतिबंध लगाना, क्या आप कहेंगे कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? इससे रूस को सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हुआ। आप इसे कोई कार्रवाई नहीं कहेंगे? और मैंने तो अब तक दूसरा या तीसरा चरण भी पूरा नहीं किया है।’’

रूस पर लगाएंगे अतिरिक्त प्रतिबंध? ट्रंप ने आगे कहा कि 2 सप्ताह पहले ही उन्होंने कहा था कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता है, तो भारत को बड़ी दिक्कत होगी और यही हो रहा है। इसलिए मुझे इसके बारे में मत बताइए।’’ वहीं जब उनसे यह पूछा गया क्या वह रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं, तो ट्रंप ने कहा, ‘‘मैंने भारत के संबंध में पहले ही ऐसा कर दिया है और हम दूसरे देशों के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं।’’