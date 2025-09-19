Donald Trump switches helicopter leaving Britain due to minor hydraulic issue report डोनाल्ड ट्रंप के हेलिकॉप्टर में अचानक आई खराबी, लंदन से लौटते वक्त करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
विदेश न्यूज़
Donald Trump switches helicopter leaving Britain due to minor hydraulic issue report

डोनाल्ड ट्रंप के हेलिकॉप्टर में अचानक आई खराबी, लंदन से लौटते वक्त करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

कैरोलिन लेविट ने प्रेस पूल को दिए बयान में कहा, ‘छोटी सी हाइड्रॉलिक समस्या आई थी, जिसकी वजह से सावधानी के तौर पर पायलटों ने प्लान बदला। स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पहुंचने से पहले स्थानीय हवाई अड्डे पर हेलिकॉप्टर उतारा गया।’

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 10:06 AM
ब्रिटेन से लौटते समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हेलिकॉप्टर में अचानक खराबी आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया लंदन से साथ में रवाना हुए थे। इसी दौरान हेलिकॉप्टर में हाइड्रॉलिक समस्या आ गई जिसकी वजह से दूसरा हेलिकॉप्टर लेना पड़ा। व्हाइट हाउस ने बताया कि इस खराबी की वजह से उनका हेलिकॉप्टर एक स्थानीय हवाई अड्डे पर उतारा गया। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप और मेलानिया को सपोर्ट हेलिकॉप्टर में शिफ्ट होना पड़ा, जिसके चलते स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पर उनके पहुंचने में थोड़ी देरी हुई।

कैरोलिन लेविट ने प्रेस पूल को दिए बयान में कहा, 'एक छोटी सी हाइड्रॉलिक समस्या आई थी, जिसकी वजह से सावधानी के तौर पर पायलटों ने प्लान बदल दिया। स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पहुंचने से पहले एक स्थानीय हवाई अड्डे पर हेलिकॉप्टर उतारा गया। राष्ट्रपति और प्रथम महिला सुरक्षित रूप से सपोर्ट हेलिकॉप्टर में सवार होकर रवाना हुए।' वहीं, ब्रिटेन के राजकीय यात्रा से लौटने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह भव्य स्वागत और शानदार आतिथ्य के लिए बेहद आभारी हैं। उनकी यह यात्रा मुश्किल व्यापार और भू-राजनीतिक मुद्दों पर सार्वजनिक मतभेदों से काफी हद तक बची रही। दोनों पक्षों के बीच गर्मजोशी देखने को मिली।

ब्रिटेन की यात्रा किन मायनों में रही खास

राष्ट्रपति ट्रंप और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीअर स्टॉर्मर ने विज्ञान और तकनीक पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे दोनों पक्षों ने सराहा। दोनों नेताओं ने वैश्विक व्यापार जगत के नेताओं के साथ एक गोलमेज सम्मेलन भी किया। इसमें दोनों नेताओं ने कहा कि इस समझौते से रोजगार में वृद्धि हो सकती है। ट्रंप और स्टॉर्मर के बीच निजी बातचीत में जिन विषयों पर ज्यादा चर्चा हुई, उनमें यूक्रेन-गाजा में युद्ध और ब्रिटेन से आयातित स्टील पर अमेरिकी शुल्क दरें शामिल थीं। ट्रंप ने कहा, ‘हमारे देशों के बीच जो संबंध हैं वैसा दुनिया में कहीं और नहीं है।’ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन ने इतिहास में किसी भी अन्य देश की तुलना में पृथ्वी के लिए अधिक अच्छा काम किया है।

