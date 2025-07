आत्म-मोह, क्रूरता और चालाकी, अमेरिकी रिसर्च में दावा- ट्रंप समर्थकों में खतरनाक मानसिक लक्षण

अमेरिका में Journal of Research in Personality में प्रकाशित इस अध्ययन को The Daily Politicus ने रिपोर्ट किया है। यह अध्ययन दो बड़े सर्वेक्षणों पर आधारित है, जिसमें यह पाया गया कि जिन लोगों में मनोवैज्ञानिक रूप से 'हानिकारक प्रवृत्तियां' ज्यादा होती हैं – जैसे दूसरों के प्रति संवेदनहीनता, दूसरों के दर्द से आनंद लेना और दूसरों को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति – वे ट्रंप के प्रति अधिक सकारात्मक रुख रखते हैं और ज्यादा कट्टरपंथी विचारों का समर्थन करते हैं।