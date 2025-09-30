Donald Trump suggests military use dangerous US cities as training grounds know reason अमेरिका के इन 'खतरनाक' शहरों को बना दो ट्रेनिंग ग्राउंड, ट्रंप की सेना को खुली छूट, International Hindi News - Hindustan
अमेरिका के इन 'खतरनाक' शहरों को बना दो ट्रेनिंग ग्राउंड, ट्रंप की सेना को खुली छूट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को वर्जीनिया के मरीन कॉर्प्स बेस क्वांटिको में सैन्य अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान कई चौंकाने वाले बयान दिए। उन्होंने सैन्य अधिकारियों से अपील की कि खतरनाक अमेरिकी शहरों को सैन्य प्रशिक्षण के मैदान के रूप में इस्तेमाल करें।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 11:13 PM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को वर्जीनिया के मरीन कॉर्प्स बेस क्वांटिको में सैन्य अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान कई चौंकाने वाले बयान दिए। उन्होंने सैन्य अधिकारियों से अपील की कि खतरनाक अमेरिकी शहरों को सैन्य प्रशिक्षण के मैदान के रूप में इस्तेमाल करें। साथ ही, बड़े शहरों में फैले अपराध को 'आंतरिक युद्ध' बताते हुए सरकार की कठोर कार्रवाई पर जोर दिया। ट्रंप ने कहा कि विदेशी देशों की सीमाओं की रक्षा में खरबों डॉलर बहाने के बाद अब आपकी मदद से हम अपने देश की सीमाओं को मजबूत बना रहे हैं। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि यह हमारा आंतरिक शत्रु है, और हमें इसे बेकाबू होने से पहले ही काबू में ले लेना चाहिए।

दुनिया भर से बुलाए गए थे अधिकारी

इस बैठक में लगभग 800 से 1000 जनरल, एडमिरल और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शरीक हुए, जिन्हें दुनिया भर से बुलाया गया था। सबसे पहले रक्षा सचिव (वॉर सेक्रेटरी) पीट हेगसेथ ने संबोधन दिया। उन्होंने 'वोक' संस्कृति की कड़ी निंदा की और सैन्य मानकों को सख्त करने की घोषणा की। हेगसेथ ने विविधता (डाइवर्सिटी) प्रयासों को 'पागलपन' करार दिया और सैन्य फिटनेस मानकों को पुरुष स्तर तक सीमित रखने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई इससे सहमत न हो, तो सम्मानजनक ढंग से इस्तीफा दे दे। इसके अलावा उन्होंने हेजिंग (कठोर अनुशासन) नियमों को ढीला करने और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को 'डिपार्टमेंट ऑफ वॉर' में बदलने का समर्थन किया। दूसरी ओर ट्रंप का भाषण राजनीतिक रंग लिए हुए था, जिसमें सीमा सुरक्षा और अपराध नियंत्रण पर विशेष बल दिया गया।

शहरों को प्रशिक्षण मैदान बनाने का सुझाव

ट्रंप ने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिकी शहरों, जैसे शिकागो और पोर्टलैंड को सैन्य प्रशिक्षण के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक हो चुके हैं और आंतरिक युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि हमें इन खतरनाक शहरों को अपनी सेना के प्रशिक्षण मैदान के रूप में बदलना चाहिए। इस दौरान ट्रंप ने शिकागो जाने की योजना का भी जिक्र किया, जहां वे अपराध पर सख्त कार्रवाई करेंगे।

आंतरिक दुश्मन का जिक्र

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका के 'भीतरी दुश्मनों' जैसे अवैध अप्रवासी और अपराधी को विदेशी खतरों जितना ही गंभीर बताते हुए कहा कि यह हमारा आंतरिक शत्रु है, और हमें इसे नियंत्रण से बाहर जाने से पहले ही संभालना होगा। उनका यह बयान सीमा सुरक्षा और शहरों में सैन्य तैनाती के संदर्भ में आया। इसके अलावा ट्रंप ने रूस के परमाणु खतरे को 'एन-वर्ड' (न्यूक्लियर का व्यंग्यात्मक संदर्भ) कहकर हल्के में लिया, मीडिया को भ्रष्ट बताया, और असहमत अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि उनकी बात पसंद न आए, तो कमरे से बाहर निकल जाएं, जिससे उनकी रैंक और भविष्य पर खतरा मंडरा सकता है। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर के सात युद्धों को 'समाप्त' करने का अपना दावा भी दोहराया।

