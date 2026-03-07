Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

10 ऐसे बैटलशिप बना रहा, जो पुराने युद्धपोतों से 100 गुना अधिक शक्तिशाली हैं: डोनाल्ड ट्रंप

Mar 07, 2026 10:18 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के बीच संकट को व्यापार और टैरिफ के जरिए सुलझाने का भी जिक्र किया, जिससे बड़ा युद्ध टला। ट्रंप ने जोर दिया कि उनकी मजबूत सैन्य नीति से दुनिया में शांति बनी रहती है।

10 ऐसे बैटलशिप बना रहा, जो पुराने युद्धपोतों से 100 गुना अधिक शक्तिशाली हैं: डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपनी विदेश नीति और सैन्य शक्ति पर विस्तार से बात की है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पुराने युद्धपोतों की जगह बड़े बैटलशिप्स के इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था, जो बड़े गोले दागते हैं, महंगे 3 मिलियन डॉलर के रॉकेट्स की बजाय। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका अब 10 ऐसे बैटलशिप्स बना रहा है, जो पुराने युद्धपोतों से 100 गुना अधिक शक्तिशाली हैं। उनका उद्देश्य है कि इनकी मौजूदगी से दुश्मन खेल नहीं खेल सकेंगे, क्योंकि इनका डर ही काफी होगा। ट्रंप ने खुद को शांतिवादी बताते हुए कहा कि उन्होंने 8 युद्ध समाप्त किए हैं और यूरोप के लिए यह सब कर रहे हैं, क्योंकि महासागर के कारण अमेरिका को सीधा खतरा कम है। उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच संकट को व्यापार और टैरिफ के जरिए सुलझाने का भी जिक्र किया, जिससे बड़ा युद्ध टला। ट्रंप ने जोर दिया कि उनकी मजबूत सैन्य नीति से दुनिया में शांति बनी रहती है।

ये भी पढ़ें:ईरान युद्ध के बीच इजरायल ने खोद डाला कब्रिस्तान, 40 साल पहले खोए पायलट की तलाश

वेनेजुएला के संदर्भ में ट्रंप ने 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' का उल्लेख किया, जिसमें जनवरी 2026 में अमेरिकी सेना ने एक सटीक छापेमारी में तानाशाह निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। उन्होंने इसे 18 मिनट की शुद्ध हिंसा बताया और कहा कि अब वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति के साथ मिलकर काम हो रहा है, जो अमेरिका के साथ सहयोग कर रही हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर सहयोग न हो तो स्थिति बदल सकती है। इस ऑपरेशन के बाद वेनेजुएला से तेल निकालना बढ़ गया है और देश अब पहले से ज्यादा कमाई कर रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला की नई सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता दी है और सोने व अन्य खनिजों के लिए ऐतिहासिक गोल्ड डील पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप ने क्यूबा के साथ भी बातचीत की उम्मीद जताई, जहां जल्द बड़ा बदलाव आ सकता है और आसानी से समझौता हो सकता है।

ये भी पढ़ें:एयरस्पेस में ड्रोन्स, पायलटों को सता रहा डर; ईरान-US वॉर ने कैसे छोड़ा असर?

ईरान के 42 नौसैनिक जहाजों को किया नष्ट

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी कार्रवाई को बहुत सफल बताया। उन्होंने दावा किया कि तीन दिनों में अमेरिकी सेना ने ईरान के 42 नौसैनिक जहाजों को नष्ट कर दिया, जिसमें कुछ बड़े जहाज शामिल थे। ईरान की नौसेना पूरी तरह खत्म हो गई है, वायुसेना और संचार व्यवस्था भी नष्ट हो चुकी है। ट्रंप ने मिडनाइट हैमर नामक बी-2 हमले का जिक्र किया, जिससे ईरान परमाणु हथियार बनाने से सिर्फ आठ महीने दूर था, लेकिन अमेरिका ने दुनिया को बड़ा उपकार किया। उन्होंने ईरान को बुरे लोग बताया और कहा कि यह कार्रवाई जरूरी थी, क्योंकि परमाणु खतरा बहुत करीब था। ट्रंप का कहना है कि अब ईरान की स्थिति बहुत खराब है और वे संचार के तरीके ढूंढ रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो रहे।

ये भी पढ़ें:ईरानी राष्ट्रपति की माफी के बीच, दुबई में धमाके, रोक के बाद फ्लाइट्स फिर शुरू

राष्ट्रपति ट्रंप की ये टिप्पणियां उनकी 'शक्ति से शांति' की नीति को दर्शाती हैं, जहां मजबूत सैन्य तैयारी से दुश्मनों को रोका जाता है। उन्होंने बैटलशिप्स, वेनेजुएला में मादुरो की गिरफ्तारी और ईरान पर हमलों को अपनी सफलताओं के रूप में पेश किया। ये बयान अमेरिका की वैश्विक भूमिका को मजबूत करने और यूरोप, लैटिन अमेरिका व मध्य-पूर्व में स्थिरता लाने के प्रयासों को दर्शाते हैं। ट्रंप ने बार-बार दोहराया कि उनकी नीतियां युद्ध रोकती हैं और व्यापार व सैन्य शक्ति से समस्याओं का हल निकालती हैं। कुल मिलाकर, ये बयान उनकी आक्रामक लेकिन निर्णायक विदेश नीति की झलक दिखाते हैं।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
America Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।