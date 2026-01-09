Hindustan Hindi News
अगर मचाडो देना चाहें, तो स्वीकार करने को तैयार; अभी भी नोबेल के सपने देख रहे ट्रंप

संक्षेप:

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी नोबेल पुरस्कार जीतने की उम्मीद है। पुरस्कार विजेता वेनेजुएला की नेता विपक्ष मचाडो से मिलने से पहले ट्रंप ने कहा कि अगर वह इसे साझा करने के लिए तैयार हैं, तो वह इसे स्वीकार करेंगे।

Jan 09, 2026 09:47 pm IST
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शांति के नोबेल पुरस्कार से प्रेम किसी से छिपा नहीं है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने के बाद ट्रंप अब 2025 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया कोरेना मचाडो से मिलने वाले हैं। इस मुलाकात से पहले ट्रंप ने कहा कि अगर मचाडो वह पुरस्कार साझा करना चाहें, तो वह उसे स्वीकार कर लेंगे।

फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मचाडो के जल्दी ही अमेरिका आने की उम्मीद है, जहां पर वह उनके साथ मुलाकात करेंगे। हालांकि, अभी तक इस मामले में वाइट हाउस और मचाडो के ऑफिस की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वेनेजुएला की नेता विपक्ष के साथ आगामी मुलाकात के लिए उत्सुक ट्रंप ने कहा, “मेरी जानकारी के मुताबिक वह अगले हफ्ते किसी समय आ रही हैं। मैं उनसे मिलने के लिए उत्साहित हूं।”

दूसरी तरफ, वेनेजुएला में अमेरिका की दखलअंदाजी के बाद उत्साहित मचाडो ने एक इंटरव्यू में ट्रंप की तारीफ की। हालांकि उन्होंने कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनका नाम घोषित होने के बाद से उनकी ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हुई है। गौरतलब है कि मादुरो के शासन काल के दौरान मचाडो ने उनका जमकर विरोध किया था। ट्रंप भी उनकी तारीफ कर चुके हैं।

ट्रंप और उनका नोबेल प्रेम

ट्रंप पहले भी कई बार नोबेल जीतने की अपनी इच्छा का सार्वजनिक मंचों पर जता चुके हैं। इतना ही नहीं ट्रंप को खुश करने के लिए इजरायल और पाकिस्तान जैसे कई देशों ने भी खुले आम इस पुरस्कार के लिए उनका समर्थन किया था। हालांकि, इसके बाद भी उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिला। नोबेल कमेटी पर सवाल उठाते हुए ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने 8 में से 7 युद्ध रुकवाए हैं। ऐसे में नोबेल जीतने के लिए उनसे अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं है। हालांकि, ट्रंप के इस दावे को लेकर नोबेल कमेटी की तरफ से एक बयान जारी किया गया था कि ट्रंप के सत्ता में आने के कुछ दिनों के बाद ही 2025 नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन बंद हो गए थे, इस वजह से ट्रंप को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। कमेटी की इस सफाई के बाद भी ट्रंप उस पर अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आए थे।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
