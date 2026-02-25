अमेरिका को निशाना बनाने वाली मिसाइलें बना रहा ईरान, ट्रंप ने संसद से दी चेतावनी; कूटनीति पर जोर
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'स्टेट ऑफ द यूनियन' भाषण की पूरी जानकारी। ईरान को चेतावनी, मिडटर्म चुनाव और विपक्ष पर उनके तीखे हमले के बारे में विस्तार से पढ़ें।
मध्य पूर्व में अमेरिकी नौसेना और वायु सेना के भारी जमावड़े और बढ़ते तनाव के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ऐसे मिसाइल हासिल करने की कोशिश कर रहा है जो सीधे अमेरिकी क्षेत्र को निशाना बना सकें। हालांकि, इन गंभीर चेतावनियों के बावजूद, ट्रंप ने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता अभी भी इस परमाणु और सैन्य संकट का एक शांतिपूर्ण कूटनीतिक समाधान खोजना है।
"युगों का बदलाव" और राजनीतिक चुनौतियां
मंगलवार को कांग्रेस के संयुक्त सत्र यानी 'स्टेट ऑफ द यूनियन' को संबोधित करते हुए, ट्रंप ने अपनी सरकार के पहले साल को 'युगों में होने वाला बदलाव' बताया। उनका यह संबोधन आगामी महत्वपूर्ण मध्यावधि चुनावों से पहले जनमत सर्वेक्षणों में अपनी गिरती लोकप्रियता को सुधारने का एक प्रयास था। भाषण के दौरान, रिपब्लिकन सांसदों ने बार-बार खड़े होकर तालियां बजाईं, जबकि डेमोक्रेट सांसद विरोध में बैठे रहे और बीच-बीच में टोका-टाकी भी की।
79 वर्षीय ट्रंप ने एक आशावादी तस्वीर पेश करते हुए घोषणा की कि अमेरिका पहले से कहीं अधिक बड़ा, बेहतर, अमीर और मजबूत है। हालांकि, पर्दे के पीछे ट्रंप को यह डर सता रहा है कि यदि नवंबर के मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी संसद पर अपना नियंत्रण खो देती है, तो उनका दूसरा कार्यकाल पंगु हो जाएगा और उन पर तीसरी बार महाभियोग का खतरा मंडरा सकता है।
नायकों का सम्मान और राष्ट्रीय उत्साह
देशभक्ति की भावना को भुनाने के लिए, ट्रंप ने शीतकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली 'टीम यूएसए' की आइस हॉकी टीम को सदन में आमंत्रित किया, जिनका भारी जयकारों और यूएसए के नारों के साथ स्वागत किया गया। ट्रंप ने टीम के गोली को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 'प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम', देने की घोषणा की।
इसके साथ ही, उन्होंने जनवरी में वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए किए गए हमले में घायल हुए एक हेलीकॉप्टर पायलट और 100 वर्षीय कोरियाई युद्ध के एक दिग्गज सैनिक को सर्वोच्च सैन्य सम्मान 'मेडल ऑफ ऑनर' से नवाजा।
आक्रामक बयानबाजी और विपक्ष पर निशाना
एक घंटे के रिकॉर्ड-लंबे भाषण के बाद, ट्रंप ने अपने चिर-परिचित अंदाज में विरोधियों और बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों पर तीखा हमला बोला। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, कम से कम 40 डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस भाषण का बहिष्कार किया।
भाषण के मध्य में अधिक आक्रामक होते हुए ट्रंप ने दावा किया कि डेमोक्रेट्स हमारे देश को नष्ट कर रहे हैं और सोमाली समुद्री लुटेरों ने मिनेसोटा में लूटपाट की है। उन्होंने संसद से मांग की कि वह मतदान के लिए सख्त आईडी (ID) नियमों वाला एक नया कानून पारित करे और एक बार फिर बिना सबूत के दावा किया कि अमेरिकी चुनावों में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी होती है। वहीं, विरोधियों का तर्क है कि ऐसे सख्त नियमों से लाखों वैध मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित हो जाएंगे।
ईरान और अन्य विदेशी मामले
ईरान को लेकर अपनी कूटनीतिक प्राथमिकता जताने के साथ-साथ ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरानी इस समय फिर से अपनी नापाक परमाणु महत्वाकांक्षाओं की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने वेनेजुएला द्वारा अमेरिका को फिर से तेल भेजने की शुरुआत और मैक्सिको के एक बड़े ड्रग माफिया के मारे जाने को अपनी बड़ी सफलता के तौर पर पेश किया।
गिरती लोकप्रियता और सुप्रीम कोर्ट से टकराव
वाशिंगटन पोस्ट-एबीसी न्यूज-इप्सोस के एक हालिया पोल के अनुसार, ट्रंप की 'अप्रूवल रेटिंग' गिरकर 39 प्रतिशत रह गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया भर के देशों पर दंडात्मक व्यापार टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले को रद्द कर दिया था। ट्रंप ने पहले इसके लिए न्यायाधीशों को मूर्ख और पालतू कुत्ता कहा था। हालांकि भाषण में उन्होंने मौजूद न्यायाधीशों से हाथ मिलाया, लेकिन अपने संबोधन में उनके फैसले को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया।
इसके अलावा, मिनियापोलिस में इमिग्रेशन छापों के दौरान दो अमेरिकी नागरिकों की मौत और जेफरी एपस्टीन विवाद के कारण भी राष्ट्रपति को देश भर में भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
