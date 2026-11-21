चीन से लौटते ही भारत की तारीफ करने लगे डोनाल्ड ट्रंप, अपने रिजर्व बैंक पर जमकर बरसे
चीन से लौटते ही डोनाल्ड ट्रंप भारत की तारीफ करने लगे हैं। उन्होंने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर FED ब्याज दरें कम कर लेता तो अमेरिका की जीडीपी 15 से 20 पर्सेंट तक पहुंच सकती थी।
चीन की यात्रा से वाइट हाउस लौटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत की आर्थिक नीतियों की तारीफ करने लगे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर भारत की तरफ अमेरिका का सेंट्रल बैंक भी कम ब्याज दरें रखता तो उनकी जीडीपी 15 से 20 पर्सेंट पर पहुंच सकती थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने ब्याद दरें कम रखी हैं और इस वजह से उनकी जीडीपी 7 पर्सेंट है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम को FED कहा जाता है। इसका काम फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के माध्यम से ब्याज दरों को नियंत्रित करना और मुद्रा आपूर्ति करना होता है। भारत में यही काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सेंट्रल बैंक एक राजनीतिक संस्था की तरह काम करती है और इसीलिए ब्याद दरें बहुत ज्यादा हैं। उन्होंन कहा कि अगर फेड ब्याज दरें कम रखे तो आर्थिक स्थितियां बेहतर हो जाएं। उन्होंने कहा कि इससे देश को कर्ज चुकान में भी फायदा मिलेगा। ट्रंप ने कहा कि अगर इस बात पर सेंट्रल बैंक अमल करता तो हमारी जीडीपी 4 पर्सेंट ना होती बल्कि 15 से 20 पर्संट होती।
भारत का उदाहरण
डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की विकास दर अच्छी है क्योंकि वहां ब्याज दरें कम हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का फेड के साथ टकराव कोई नया नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार सेंट्रल बैंक से ब्याज दरें कम करने को कह चुके हैं लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में जेरोम पॉवेल को रिजर्व बैंक का चेयरमैन बनाया था। हालांकि उनके कहने पर भी उन्होंने ब्याद दरों में कोई कटौती नहीं की।
अपने ही बनाए रिजर्व बैंक के चेयरमैन से भिड़े ट्रंप
बाद में पॉवेल के साथ डोनाल्ड ट्रंप के संबंध इतने बिगड़े कि उन्होंने फेडरल रिजर्व के हेडक्वार्टर की मरम्मत तक पररोक लगा दी। पॉवेल का कहना था कि बिल्डिंग के रेनोवेशन का खर्च 1.88 अरब डॉलर से बढ़कर 2.46 अरब डॉलर हो गया है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इसे देखने पहुंच गए। उन्होंने कहा कि पॉवेल केवल पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। उन्होंने पॉवेल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी भी दी। मई 2026 में पॉवेल का कार्यकाल खत्म हो गया। हालांकि वह सेंट्रल बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल हैं। वहीं केविन वार्श रिजर्व बैंक के चेयरमैन हैं।
वाइट हाउस लौटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उन्होंने चार दिनों में दुनिया के 20 से ज्यादा नेताओं से मुलाकात की और दो व्यापार समझौतों के अलावा 10 अन्य समझौते किए हैं। ट्रंप ने अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समूह 'क्वाड' के नेताओं के साथ अपनी बैठक का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, 'हमने आर्थिक सुरक्षा के मुद्दों पर सहयोग के लिए पहली बार 'क्वाड ब्यूरो लीडर्स फोरम' की घोषणा की, 'क्वाड एसआई एक्सेलेरेटर' की शुरुआत की और समुद्री सुरक्षा एवं निगरानी अभियानों पर नए सहयोग पर सहमति जताई।'
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें