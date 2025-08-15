टैरिफ के बहाने नोबेल मांगने लगे डोनाल्ड ट्रंप, इस देश के सामने खुलकर रख दी डिमांड

इससे पहले इजरायल, पाकिस्तान और कंबोडिया समेत कई देश सीजफायर समझौतों के लिए नोबेल के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर चुके हैं। ट्रंप लगातार भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्षविराम का भी श्रेय ले रहे हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुलकर दुनिया से नोबेल पुरस्कार की मांग करते नजर आ रहे हैं। खबर है कि उन्होंने टैरिफ पर चर्चा के बीच नॉर्वे सरकार से कह दिया कि वह पुरस्कार चाहते हैं। खास बात है कि पाकिस्तान समेत कई मुल्क पहले ही ट्रंप के लिए नोबेल की वकालत कर चुके हैं। ट्रंप की अलग-अलग देशों में युद्ध रोकने के श्रेय लेने की कोशिशों को नोबेल पुरस्कार से जोड़कर देखा जा रहा था।

बीते महीने टैरिफ की चर्चा के दौरान ट्रंप ने नॉर्वे के वित्त मंत्री से कह दिया था कि वह नोबेल पुरस्कार चाहते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट में नॉर्वे के अखबार Dagens Naeringsliv के हवाले से यह बात कही गई है। इससे पहले इजरायल, पाकिस्तान और कंबोडिया समेत कई देश सीजफायर समझौतों के लिए नोबेल के लिए ट्रंप को नॉमिनेट कर चुके हैं।

नॉर्वे के अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है, 'वित्त मंत्री जेन्स स्टॉटनबर्ग के ऐसे ही रोड पर घूमने के दौरान अचानक डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया।' आगे कहा गया, 'वह नोबेल पुरस्कार चाहते हैं और ट्रैरिफ पर चर्चा करना चाहते हैं।' हालांकि, वित्त मंत्री ने बातचीत को लेकर विस्तार से जानकारी नहीं दी है। स्टॉटनबर्ग का कहना है कि अमेरिका सरकार के कई बड़े मंत्री भी इस कॉल पर थे।