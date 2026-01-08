पहले किया जलील, वेनेजुएला वाली धमकी भी; अब इस देश के नेता को ट्रंप ने भेजा न्योता

संक्षेप: ट्रंप ने वेनेजुएला की तरह की कोलंबिया पर नशीले पदार्थों की तस्करी का आरोप लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बीते कुछ दिनों में कई देशों के खिलाफ एक्शन की चेतावनी दी है, जिनमें कोलंबिया का नाम भी शामिल है।

कोलंबिया के नेता गुस्तावो पेट्रो को लगातार जलील करने के बाद अब ट्रंप ने उन्हें बातचीत के लिए वाइट हाउस आने का न्योता दिया है। ट्रंप ने खुद इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि कोलंबिया वहीं देश है जिस पर बीते कुछ से ट्रंप लगातार हमलावर हैं। ट्रंप ने कोलंबिया पर वेनेजुएला की तरह नशीली दवाओं की तस्करी का आरोप लगाया है। वहीं गुस्तावो पेट्रो ट्रंप के सबसे बड़े वैचारिक दुश्मनों में से एक हैं और कुछ दिन पहले ही उन्होंने पेट्रो को मानसिक रूप से ‘बीमार’ कह दिया था।

ट्रंप ने बुधवार को कहा है कि दोनों नेताओं ने नशीले पदार्थों के खिलाफ नीति सहित कुछ अन्य विषयों पर चर्चा की। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, "कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो से बात करने का अवसर मिला। उन्होंने ड्रग्स की स्थिति और हमारे बीच हुए अन्य मतभेदों को समझाने के लिए फोन किया था। मैंने उनके फोन और लहजे की सराहना की और जल्द ही उनसे मिलने की उम्मीद करता हूं।" वहीं पेट्रो ने बोगोटा में अपने समर्थकों से कहा है कि उन्होंने वेनेजुएला के मुद्दे पर भी चर्चा की है।

इस बीच इस फोन कॉल की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि यह कॉल कोलंबिया के अमेरिका में राजदूत, डैनियल गार्सिया-पेना ने तय की थी, जिनके अमेरिका में अच्छे संबंध हैं। ब्लू रेडियो ने बताया है कि यह कॉल लगभग 45 मिनट तक चली।