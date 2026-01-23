गाजा की सूरत बदलने निकले ट्रंप के दामाद; रिजॉर्ट्स, गगनचुंबी इमारतें और GDP 10 अरब डॉलर पार
कुशनर ने कहा है कि अगर ठान लिया जाए तो यह योजना भी पूरी तरह संभव है। उन्होंने कहा कि गाजा के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 25 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत होगी।
अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में गाजा की सूरत बदलने की तैयारी कर रहा है। करीब दो सालों तक इजरायल और हमास के युद्ध से गाजा की हालत बदतर हो चुकी है। यहां लाखों लोगों का घर उजड़ चुके हैं और बचे हुए लोग पलायन कर चुके हैं। अब इस उजड़े क्षेत्र आबाद करने के लिए अमेरिका ने गुरुवार को एक ऐसी योजना पेश की है, जिसे फिलहाल हकीकत में उतरना मुश्किल की भी नामुमकिन लगता है।
अमेरिका की ओर से इस योजना को डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने पेश किया। बता दें कि जेरेड गाजा में हुए संघर्षविराम में अहम रोल निभा चुके हैं। इस योजना के तहत युद्ध से तबाह गाजा को समुद्र किनारे गगनचुंबी इमारतों और आधुनिक सुविधाओं वाले एक भव्य रिसॉर्ट शहर में बदलने का खाका सामने रखा गया है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि यह बदलाव दो से तीन साल के भीतर संभव है।
ट्रंप का है सपना
इससे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में दावोस में बोलते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर बहुत अच्छी संभावनाएं जताई हैं। उन्होंने कहा कि गाजा में अमेरिका बहुत सफल होने जा रहा है और यह देखने लायक होगा। ट्रंप ने कहा कि वे दिल से एक रियल एस्टेट कारोबारी हैं और गाजा का समुद्र किनारे का स्थान बेहद खूबसूरत संपत्ति जैसा है और इसे सही तरीके से विकसित किया जा सकता है।
योजना में क्या?
जेरेड कुशनर ने इस योजना को कैटास्ट्रॉफिक सक्सेस यानी असाधारण सफलता की योजना बताया। उन्होंने एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए गाजा के भविष्य की तस्वीर दिखाई चमचमाती सीढ़ीनुमा ऊंची इमारतें नजर आईं। कुशनर ने कहा कि अगर ठान लिया जाए तो यह योजना भी पूरी तरह संभव है। उन्होंने बताया कि गाजा के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 25 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत होगी, जिससे बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक सेवाएं फिर से खड़ी की जाएंगी।
जीडीपी 10 अरब डॉलर
कुशनर के मुताबिक 10 साल के भीतर गाजा की जीडीपी 10 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है और यहां रहने वाले परिवारों की औसत सालाना आय 13,000 डॉलर होगी। उन्होंने दावा किया कि 100 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध होगा और हर किसी के लिए अवसर होंगे।
5 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य
कुशनर ने बताया कि गाजा के पुनर्निर्माण की योजना मिडिल ईस्ट के अन्य नए शहरों की तर्ज पर बनाई गई है। इस योजना में 1 लाख स्थायी आवास इकाइयां और निर्माण, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और डिजिटल इकॉनमी जैसे क्षेत्रों में करीब 5 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य है। सबसे पहले राफा से काम शुरू होगा, फिर दूसरे इलाकों में विस्तार किया जाएगा। कुशनर ने कहा कि मलबा हटाने और तोड़फोड़ का काम शुरू हो चुका है। उन्होंने यह भी दावा किया कि हमास ने निरस्त्रीकरण का समझौता साइन किया है और इसे लागू कराया जाएगा।
