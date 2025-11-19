Hindustan Hindi News
भारतीयों से नफरत करते हैं जोहरान ममदानी, ट्रंप के बेटे ने लगाया बड़ा आरोप; और क्या कहा?

भारतीयों से नफरत करते हैं जोहरान ममदानी, ट्रंप के बेटे ने लगाया बड़ा आरोप; और क्या कहा?

Wed, 19 Nov 2025 07:54 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क सिटी के नव-निर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी को लेकर अमेरिका में राजनीतिक बहस तेज होती जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे और ट्रंप ऑर्गनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव वाइस-प्रेसिडेंट एरिक ट्रंप ने एक बार फिर ममदानी की कड़े शब्दों में आलोचना की है। फॉक्स न्यूज के होस्ट शॉन हनिटी से बातचीत में एरिक ट्रंप ने ममदानी पर अतिवामपंथी एजेंडा चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ममदानी की विचारधारा न्यूयॉर्क जैसे बड़े अमेरिकी शहरों को बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा कि ममदानी भारतीयों से नफरत करते हैं।

एरिक ने दावा किया कि- ममदानी सोशलिस्ट… कम्युनिस्ट… हैं जो किराना स्टोर्स का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं, नेतन्याहू को गिरफ्तार करना चाहते हैं, यहूदी समुदाय से नफरत करते हैं और भारतीय आबादी से भी नफरत करते हैं। उन्होंने कहा कि ममदानी की नीतियां निगमों और रोजगार के अवसरों को नुकसान पहुंचा रही हैं।

एरिक ट्रंप के अनुसार- न्यूयॉर्क कभी दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर था, लेकिन आज यह अपनी चमक खो रहा है- और इसकी वजह है बुरी राजनीति। उन्होंने कहा कि ममदानी को सड़कों की सुरक्षा, शहर की सफाई और उचित टैक्स जैसे मूल मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, न कि सरकारी दखल बढ़ाने पर।

एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज से भी जोड़ा मामला

एरिक ट्रंप ने ममदानी की तुलना कांग्रेसवुमन एओसी से करते हुए कहा कि उनके विरोध के कारण ही अमेजॉन का प्रस्तावित मुख्यालय न्यूयॉर्क नहीं आया, जिससे हजारों उच्च वेतन वाली नौकरियां शहर के हाथ से निकल गईं। इस चर्चा से पहले एरिक ट्रंप ने टर्निंग पॉइंट यूएसए के कार्यक्रम में भी ममदानी को पागलपन भरी वामपंथी नीतियों वाला व्यक्ति बताते हुए कहा था कि एक कम्युनिस्ट के हाथों शहर का शासन विनाशकारी होगा।

ऐतिहासिक पदभार संभालने जा रहे हैं ममदानी

जनवरी 1 से पदभार ग्रहण करने वाले ज़ोहरान ममदानी कई मायनों में इतिहास रचने जा रहे हैं। वे

  • न्यूयॉर्क के सबसे वामपंथी विचारों वाले मेयर होंगे,
  • शहर के पहले मुस्लिम मेयर,
  • पहले दक्षिण एशियाई मूल के मेयर,
  • अफ्रीका में जन्मे पहले मेयर,
  • और पिछले 100 वर्षों में सबसे युवा मेयर बनने जा रहे हैं।

अपने चुनावी विजय भाषण में ममदानी ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा था- डोनाल्ड ट्रंप, मुझे पता है आप देख रहे हैं- वॉल्यूम बढ़ाइए। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई जगह यह दिखा सकती है कि ट्रंप जैसे नेता से निराश देश कैसे उनसे आगे बढ़ता है, तो वह जगह है- वही शहर जिसने उन्हें जन्म दिया न्यूयॉर्क।

राजनीतिक टकराव और समुदायों में हलचल

एरिक ट्रंप के आरोपों ने न्यूयॉर्क के भारतीय और दक्षिण एशियाई समुदायों में बहस छेड़ दी है। ममदानी लंबे समय से प्रगतिशील राजनीति का हिस्सा रहे हैं और भारतीय व आप्रवासी समुदायों में लोकप्रिय चेहरे माने जाते हैं। हालांकि ममदानी की ओर से एरिक ट्रंप के इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले महीनों में यह राजनीतिक टकराव और तेज हो सकता है- खासतौर पर 2024 के अमेरिकी चुनाव के मद्देनजर।

ममदानी का भारतीय कनेक्शन

जोहरान मामदानी एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं। उनका जन्म 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा के कंपाला में हुआ था, जहां वे प्रसिद्ध विद्वान महमूद मामदानी और भारतीय फिल्म निर्देशक मीरा नायर के इकलौते पुत्र के रूप में पले-बढ़े। सात वर्ष की आयु में वे परिवार के साथ न्यूयॉर्क चले आए, जहां उन्होंने ब्रोंक्स हाई स्कूल ऑफ साइंस से शिक्षा प्राप्त की और बोव्डोइन कॉलेज से अफ्रीकाना स्टडीज में बैचलर डिग्री हासिल की। हाउसिंग काउंसलर के रूप में काम करने के बाद, उन्होंने 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के 36वें जिले (अस्टोरिया क्षेत्र) से चुनाव जीता और 2021 से विधायक के रूप में सेवा दे रहे हैं। हाल ही में 2025 के चुनाव में वे न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुने गए, जहां वे किफायती आवास, सार्वजनिक परिवहन सुधार और सामाजिक न्याय पर जोर देते हुए कार्यरत हैं। संगीतकार के रूप में भी सक्रिय, मामदानी युवा पीढ़ी के प्रगतिशील नेता के रूप में उभरे हैं।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
Donald Trump International News

