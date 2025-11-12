'अमेरिका में ज्यादा टैलेंट नहीं है', H-1B वीजा पर ट्रंप का बदला रुख; भारतीयों को राहत
संक्षेप: ट्रंप प्रशासन ने हाल के वर्षों में H-1B वीजा कार्यक्रम पर कड़ी निगरानी रखी है, जो मुख्यतः टेक्नोलॉजी कंपनियों द्वारा विदेशी विशेषज्ञों- खासकर भारतीय पेशेवरों को काम पर रखने के लिए उपयोग किया जाता है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को H-1B वीजा कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि देश को कुछ विशेष क्षेत्रों में विदेशी प्रतिभाओं को लाने की आवश्यकता है। ट्रंप का यह बयान उनके अब तक के रुख से बिल्कुल अलग माना जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके प्रशासन ने H-1B वीजा पर कई सख्त कदम उठाए हैं।
ट्रंप ने यह टिप्पणी Fox News की पत्रकार लौरा इन्ग्राहम को दिए एक इंटरव्यू में की। उन्होंने कहा कि अमेरिका में कई जटिल क्षेत्रों- जैसे मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस के लिए ऐसे विशेषज्ञों की जरूरत होती है, जिन्हें घरेलू स्तर पर तुरंत तैयार नहीं किया जा सकता।
ट्रंप ने कहा कि हमें देश में प्रतिभा लानी ही होगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका के पास पर्याप्त टैलेंट नहीं है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा- नहीं, हमारे पास नहीं है… हमारे पास कुछ स्पेशल टैलेंट नहीं हैं, और लोगों को उन्हें सीखना पड़ता है।
H-1B वीजा पर प्रशासन का नया कदम
ट्रंप प्रशासन ने हाल के वर्षों में H-1B वीजा कार्यक्रम पर कड़ी निगरानी रखी है, जो मुख्यतः टेक्नोलॉजी कंपनियों द्वारा विदेशी विशेषज्ञों- खासकर भारतीय पेशेवरों को काम पर रखने के लिए उपयोग किया जाता है।
सितंबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने ‘कुछ गैर-आप्रवासी श्रमिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध’ नामक एक नया प्रोक्लमेशन जारी किया था। इसके तहत 21 सितंबर 2025 के बाद दाखिल की जाने वाली नई H-1B याचिकाओं के साथ अतिरिक्त 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान अनिवार्य किया गया है।
अमेरिकी विदेश विभाग ने बाद में स्पष्ट किया कि यह शुल्क केवल नई याचिकाओं या H-1B लॉटरी में प्रवेश करने वालों पर लागू होगा। मौजूदा वीजा धारकों या 21 सितंबर से पहले दाखिल की गई याचिकाओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
भारतीय पेशेवरों पर असर
H-1B वीजा धारकों में भारतीय पेशेवरों- विशेषकर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों और चिकित्सकों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। नया शुल्क और नियम उनके लिए एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ साबित हो सकते हैं, हालांकि ट्रंप के इस बयान ने कुछ राहत भी दी है कि अमेरिका को विदेशी प्रतिभा की आवश्यकता स्वीकार है।
रुख में नरमी या रणनीतिक बदलाव?
विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का यह “यू-टर्न” आगामी चुनावों के मद्देनजर एक रणनीतिक संकेत हो सकता है। अमेरिका की टेक इंडस्ट्री लंबे समय से विदेशी विशेषज्ञों, खासकर भारतीय IT पेशेवरों, पर निर्भर रही है। ऐसे में ट्रंप का नरम रुख उद्योग जगत को लुभाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।