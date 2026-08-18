चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो… रिपोर्टर ने ऐसा क्या पूछा कि भड़क गए ट्रंप, किम जोंग उन से कनेक्शन

इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि किम जोंग उन के साथ उनके रिश्ते इतने बुरे नहीं हैं। जून 2019 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप उत्तर कोरिया का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति भी बने थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को ओवल ऑफिस में सीएनएन की एक महिला रिपोर्टर पर बेहद भड़क उठे। सवाल उत्तर कोरिया के तानाशाह नेता किम जोंग उन से जुड़ा था। किम के साथ रिश्ते पर सवाल पूछे जाने को लेकर ट्रंप आगबबूला हो गए और रिपोर्टर से अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने रिपोर्टर को फेक न्यूज भी कहा।

बता दें कि ट्रंप पहले भी रिपोर्टर पर इस तरह की भड़ास निकाल चुके हैं। ताजा मामला 16 वर्षीय लाइफगार्ड राइडर विलियम्स को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सामने आया। कैलिफोर्निया के एक समुद्री बीच पर शक्तिशाली लहरों के बीच से 10 वर्षीय भारतीय मूल के बच्चे की जान बचाने के बाद विलियम्स को वाइट हाउस में आमंत्रित किया गया था।

पहले वाइट हाउस ने सुनाया इस कार्यक्रम में सीएनएन रिपोर्टर क्रिस्टन होम्स ने पहले ट्रंप और उनकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट नताली हार्प को लेकर सवाल पूछा। इस सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए वाइट हाउस के 'रैपिड रिस्पॉन्स' टीम में एक्स अकाउंट ने इस बातचीत का वीडियो शेयर किया और लिखा, "एक दिन आपके बच्चे आपके इस अमानवीय सवाल को देखेंगे।" वाइट हाउस ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति एक युवा हीरो लाइफगार्ड की मेजबानी कर रहे हैं और रिपोर्टर इसका इस्तेमाल ट्रंप के स्टाफ मेंबर पर घटिया टिप्पणी करने के लिए कर रही हैं। अकाउंट ने आगे लिखा कि ऐसे लोग सबसे निचले स्तर के हैं।

किम जोंग उन पर सवाल से बढ़ा विवाद विवाद तब और बढ़ गया जब होम्स ने ट्रंप से उत्तर कोरिया को लेकर सवाल पूछा। तब ट्रंप किम जोंग उन के साथ अपने संबंधों पर चर्चा कर रहे थे और दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिकी सैन्य अभ्यासों को सीमित करने के अपने फैसले का बचाव कर रहे थे। ट्रंप ने कहा कि उत्तर कोरियाई नेता के साथ उनके संबंधों ने कोरिया को अधिक सुरक्षित बनाने में मदद की है। ट्रंप ने कहा, “किम जोंग उन ने हमेशा मेरे साथ बहुत सम्मान से व्यवहार किया है। मैं उन्हें समझता हूं, वे मुझे समझते हैं।”

इस बीच जब रिपोर्टर ने पूछा कि क्या किम ने खुद अमेरिका और दक्षिण कोरिया सैन्य अभ्यासों में कटौती की मांग की थी, तो ट्रंप ने उन्हें रोकते हुए कहा, "चुप रहो। तुम इस लड़के के सामने बहुत अभद्र व्यवहार कर रही हो, ठीक है? जब होम्स नहीं रुकीं, तो ट्रंप ने पूछा कि वह किस संस्थान से हैं। सीएनएन का नाम सुनते ही ट्रंप ने कहा, "फेक न्यूज। ट्रंप बोलते रहे, "चुप रहो। चुप रहो। चुप रहो। सीएनएन, फेक न्यूज। तुम फेक न्यूज हो। तुम एक फेक रिपोर्टर हो और फेक न्यूज रिपोर्ट करती हो। शांत रहो।"