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चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो… रिपोर्टर ने ऐसा क्या पूछा कि भड़क गए ट्रंप, किम जोंग उन से कनेक्शन

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि किम जोंग उन के साथ उनके रिश्ते इतने बुरे नहीं हैं। जून 2019 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप उत्तर कोरिया का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति भी बने थे।

Donald Trump slams reporter on question over Kim Jong Un
रिपोर्टर ने ऐसा क्या पूछा कि भड़क गए ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को ओवल ऑफिस में सीएनएन की एक महिला रिपोर्टर पर बेहद भड़क उठे। सवाल उत्तर कोरिया के तानाशाह नेता किम जोंग उन से जुड़ा था। किम के साथ रिश्ते पर सवाल पूछे जाने को लेकर ट्रंप आगबबूला हो गए और रिपोर्टर से अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने रिपोर्टर को फेक न्यूज भी कहा।

बता दें कि ट्रंप पहले भी रिपोर्टर पर इस तरह की भड़ास निकाल चुके हैं। ताजा मामला 16 वर्षीय लाइफगार्ड राइडर विलियम्स को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सामने आया। कैलिफोर्निया के एक समुद्री बीच पर शक्तिशाली लहरों के बीच से 10 वर्षीय भारतीय मूल के बच्चे की जान बचाने के बाद विलियम्स को वाइट हाउस में आमंत्रित किया गया था।

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पहले वाइट हाउस ने सुनाया

इस कार्यक्रम में सीएनएन रिपोर्टर क्रिस्टन होम्स ने पहले ट्रंप और उनकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट नताली हार्प को लेकर सवाल पूछा। इस सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए वाइट हाउस के 'रैपिड रिस्पॉन्स' टीम में एक्स अकाउंट ने इस बातचीत का वीडियो शेयर किया और लिखा, "एक दिन आपके बच्चे आपके इस अमानवीय सवाल को देखेंगे।" वाइट हाउस ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति एक युवा हीरो लाइफगार्ड की मेजबानी कर रहे हैं और रिपोर्टर इसका इस्तेमाल ट्रंप के स्टाफ मेंबर पर घटिया टिप्पणी करने के लिए कर रही हैं। अकाउंट ने आगे लिखा कि ऐसे लोग सबसे निचले स्तर के हैं।

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किम जोंग उन पर सवाल से बढ़ा विवाद

विवाद तब और बढ़ गया जब होम्स ने ट्रंप से उत्तर कोरिया को लेकर सवाल पूछा। तब ट्रंप किम जोंग उन के साथ अपने संबंधों पर चर्चा कर रहे थे और दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिकी सैन्य अभ्यासों को सीमित करने के अपने फैसले का बचाव कर रहे थे। ट्रंप ने कहा कि उत्तर कोरियाई नेता के साथ उनके संबंधों ने कोरिया को अधिक सुरक्षित बनाने में मदद की है। ट्रंप ने कहा, “किम जोंग उन ने हमेशा मेरे साथ बहुत सम्मान से व्यवहार किया है। मैं उन्हें समझता हूं, वे मुझे समझते हैं।”

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इस बीच जब रिपोर्टर ने पूछा कि क्या किम ने खुद अमेरिका और दक्षिण कोरिया सैन्य अभ्यासों में कटौती की मांग की थी, तो ट्रंप ने उन्हें रोकते हुए कहा, "चुप रहो। तुम इस लड़के के सामने बहुत अभद्र व्यवहार कर रही हो, ठीक है? जब होम्स नहीं रुकीं, तो ट्रंप ने पूछा कि वह किस संस्थान से हैं। सीएनएन का नाम सुनते ही ट्रंप ने कहा, "फेक न्यूज। ट्रंप बोलते रहे, "चुप रहो। चुप रहो। चुप रहो। सीएनएन, फेक न्यूज। तुम फेक न्यूज हो। तुम एक फेक रिपोर्टर हो और फेक न्यूज रिपोर्ट करती हो। शांत रहो।"

दक्षिण कोरिया के साथ अभ्यास कम करेगा US

इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यासों में बड़ी कटौती करने की घोषणा की थी। उन्होंने इसके लिए उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ अपने बहुत अच्छे संबंध को वजह बताया। यह यह घोषणा अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सैन्य अभ्यास शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले की गई। ट्रंप ने कहा है कि ये अभ्यास बहुत महंगे हैं और अमेरिका इस पर बहुत अधिक खर्च करता है इसीलिए इसे सीमित किया जा रहा है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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