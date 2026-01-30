डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर अब यह देश, बोले- जिसने भी तेल सप्लाई किया, उसकी...

Hindustan Hindi News
Jan 30, 2026 09:06 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए आदेश पर हस्ताक्षर किया, जिसमें क्यूबा को तेल सप्लाई करने वाले देशों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसके तहत, जो देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्यूबा को तेल बेचते हैं, उनके उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है। यह कदम इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के अंतर्गत उठाया गया है। आदेश में क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए असाधारण खतरा करार दिया गया है। इसमें आरोप लगाया गया कि हवाना रूस, चीन, ईरान जैसे शत्रुतापूर्ण देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। वे हमास, हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी समूहों को समर्थन दे रहे हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा, 'क्यूबा को अब कोई तेल या पैसा नहीं जाएगा - जीरो!' उन्होंने क्यूबा को सौदा करने की सलाह दी और कहा कि ये राष्ट्र असफलता के कगार पर है। ताजा कदम हवाना पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की दिशा में बड़ा है। इस आदेश के प्रभाव में मेक्सिको ने क्यूबा को तेल की आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाउम ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अमेरिकी दबाव का नतीजा नहीं है। शीनबाउम ने कहा, 'यह आवश्यकता के अनुसार लिया गया फैसला है। हम क्यूबा के साथ एकजुटता बनाए रखेंगे।'

मेक्सिको ने क्यूबा को दिया कितना बड़ा झटका

इससे पहले, वेनेजुएला से तेल की आपूर्ति जनवरी 2025 में पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की US में गिरफ्तारी के बाद पूरी तरह बंद हो गई थी। मेक्सिको पिछले महीनों में क्यूबा के कुल तेल आयात का 44 प्रतिशत हिस्सा प्रदान कर रहा था, जबकि वेनेजुएला 33 प्रतिशत और रूस 10 प्रतिशत का योगदान दे रहा था। पेमेक्स ने 2025 के पहले नौ महीनों में प्रतिदिन औसतन 20,000 बैरल तेल क्यूबा भेजा था। अब प्रमुख स्रोतों के बंद होने से क्यूबा में ईंधन संकट गहरा गया है। क्यूबाई राजनयिकों ने अमेरिका पर कैरिबियन में अंतरराष्ट्रीय डकैती का आरोप लगाया है। क्यूबा 1959 की क्रांति के बाद सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ईंधन की कमी से बिजली कटौती, खाद्य व पानी की आपूर्ति में रुकावटें बढ़ गई हैं।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
