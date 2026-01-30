डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर अब यह देश, बोले- जिसने भी तेल सप्लाई किया, उसकी...

संक्षेप: डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके कहा, 'क्यूबा को अब कोई तेल या पैसा नहीं जाएगा - जीरो!' उन्होंने क्यूबा को सौदा करने की सलाह दी और कहा कि ये राष्ट्र असफलता के कगार पर है। ताजा कदम हवाना पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की दिशा में बड़ा है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए आदेश पर हस्ताक्षर किया, जिसमें क्यूबा को तेल सप्लाई करने वाले देशों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसके तहत, जो देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्यूबा को तेल बेचते हैं, उनके उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है। यह कदम इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के अंतर्गत उठाया गया है। आदेश में क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए असाधारण खतरा करार दिया गया है। इसमें आरोप लगाया गया कि हवाना रूस, चीन, ईरान जैसे शत्रुतापूर्ण देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। वे हमास, हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी समूहों को समर्थन दे रहे हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा, 'क्यूबा को अब कोई तेल या पैसा नहीं जाएगा - जीरो!' उन्होंने क्यूबा को सौदा करने की सलाह दी और कहा कि ये राष्ट्र असफलता के कगार पर है। ताजा कदम हवाना पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की दिशा में बड़ा है। इस आदेश के प्रभाव में मेक्सिको ने क्यूबा को तेल की आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाउम ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अमेरिकी दबाव का नतीजा नहीं है। शीनबाउम ने कहा, 'यह आवश्यकता के अनुसार लिया गया फैसला है। हम क्यूबा के साथ एकजुटता बनाए रखेंगे।'