गाजा को लेकर और तेज हुई खींचतान, नेतन्याहू के कब्जा करने वाले प्लान का समर्थन करते दिखे ट्रंप

Hindi Newsविदेश न्यूज़Donald Trump signals support for Benjamin Netanyahu Gaza takeover amid global criticism

नेतन्याहू अंतरराष्ट्रीय आलोचना को खारिज करते रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हम गाजा पर कब्जा नहीं करेंगे। हम इसे हमास से मुक्त करेंगे।' उन्होंने हमास और फिलिस्तीनी अधिकारियों से स्वतंत्र व शांतिपूर्ण प्रशासन स्थापित करने का वादा किया है।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 03:07 PM
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गाजा पट्टी पर कब्जा करने की योजना का समर्थन करते दिख रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने इसे इजरायल का फैसला बताया। साथ ही, गाजा में मानवीय संकट के बीच अमेरिका की ओर से मदद का वादा किया। उन्होंने कहा, 'बाकी का फैसला इजरायल पर निर्भर करता है।' मालूम हो कि इजरायल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी है, जिससे यूरोप, अरब और खाड़ी देशों के साथ मतभेद बढ़ गए हैं।

जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन ने गाजा में इस्तेमाल के लिए इजरायल को हथियार निर्यात रोक दिए हैं। ब्रिटेन ने इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है। वहीं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लैमी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लक्ष्य समान हैं, लेकिन तरीकों में मतभेद हैं। नेतन्याहू अंतरराष्ट्रीय आलोचना को खारिज करते रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हम गाजा पर कब्जा नहीं करेंगे। हम इसे हमास से मुक्त करेंगे।' उन्होंने हमास और फिलिस्तीनी अधिकारियों से स्वतंत्र शांतिपूर्ण प्रशासन स्थापित करने का वादा किया है, ताकि बंधकों की रिहाई हो और भविष्य में खतरे रोके जा सकें।

इजरायल की सेना का क्या है तर्क

इजरायली सैन्य प्रमुख इयाल जामिर ने चेतावनी दी कि यह कब्जा बंधकों के लिए खतरा बन सकता है। साथ ही, सेना को फंसा सकता है। उन्होंने योजना को बेहतर तरीके से लागू करने का वादा किया। इस बीच, इजरायली जनता में इस मुद्दे पर मतभेद देखने को मिला है। कई लोगों को लगता है कि यह योजना हमास का शासन खत्म करने या बंधकों को छुड़ाने में सफल नहीं होगी। विपक्षी नेता यायर लापिद ने इसे पूरी तरह से आपदा करार दिया। हालांकि, वाशिंगटन में इजरायल के लिए समर्थन बना हुआ है। नेतन्याहू की युद्ध रणनीति और मानवीय नुकसान के कारण कुछ लोग खफा भी है। सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन इसे नरसंहार बता रहे हैं। सीनेटर बर्नी सैंडर्स को इजरायल को हथियार बिक्री रोकने के लिए समर्थन मिल रहा है।

