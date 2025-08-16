Donald Trump show of power in Alaska B 2 bomber passed over his head Putin kept looking on russia ukraine war VIDEO: अलास्का में ट्रंप का शक्ति प्रदर्शन, सिर के ऊपर से गुजरा B-2 बॉम्बर, देखते रह गए पुतिन, International Hindi News - Hindustan
Donald Trump show of power in Alaska B 2 bomber passed over his head Putin kept looking on russia ukraine war

VIDEO: अलास्का में ट्रंप का शक्ति प्रदर्शन, सिर के ऊपर से गुजरा B-2 बॉम्बर, देखते रह गए पुतिन

Alaska: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष पुतिन की बैठक के दौरान अमेरिका फाइटर जेट्स और स्टील्थ विमानों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 08:42 AM
Trump Putin Alaska Meeting: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में हुई मीटिंग की चर्चा दुनिया भर में है। लेकिन यह बैठक केवल शांति समझौते के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका के हल्के शक्ति प्रदर्शन का भी केंद्र बन गई। कूटनीति के लिए हो रही यह बैठक सैन्य ताकत का केंद्र तब और भी ज्यादा बन गई जब ट्रंप के साथ रेड कॉर्पेट पर जाते पुतिन के सिर के ठीक ऊपर से अमेरिका का बी-2 स्टील्थ बॉम्बर गुजरा। इसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि राष्ट्रपति पुतिन खुद को ऊपर देखने से रोक नहीं पाए।

सोशल मीडिया पर ट्रंप और पुतिन के हाथ मिलाने के दौरान साथ में नजर आ रहे बी-2 बॉम्बर्स और एफ-22 रैप्टर जेट विमानों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। विमानों की तरफ देखने के लिए जैसे ही पुतिन ऊपर देखते हैं, ट्रंप उनका ध्यान अपनी ओर बटा लेते हैं। इसके बाद दोनों नेता एक लिमोजीन में सवार होकर बैठक के लिए रवाना हो गए।

गौरतलब है कि दोनों नेताओं ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के लिए अलास्का के एक सैन्य अड्डे पर बातचीत की थी। इस बैठक के पहले ट्रंप ने कहा था कि वह यूक्रेन की तरफ से बात करने के लिए नहीं आए हैं। वह केवल दोनों पक्षों को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए आए हैं। इस मीटिंग के बाद यूक्रेन को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा।

क्या है बी-2 स्टीस्थ बॉम्बर

बी-2 स्टील्थ बॉम्बर दुनिया का सबसे शक्ति शाली विमान माना जाता है। यह अपनी तरह का इकलौता विमान है, जो पिछले तीन दशकों से अमेरिकी वायुसेना की शान को बढ़ाए हुए हैं। हाल ही में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर गिराए गए हजारों किलो के बम के कारण यह फिर से खबरों में आया था। इसकी पहली उड़ान 1989 में हुई थी और तब से यह विमान दुनिया का सबसे ज़्यादा टिकाऊ विमान रहा है और इसके निर्माता नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन के अनुसार, यह दुश्मन की सबसे कठिन सुरक्षा को भेदने की क्षमता रखता है।

