VIDEO: अलास्का में ट्रंप का शक्ति प्रदर्शन, सिर के ऊपर से गुजरा B-2 बॉम्बर, देखते रह गए पुतिन

Alaska: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष पुतिन की बैठक के दौरान अमेरिका फाइटर जेट्स और स्टील्थ विमानों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं।

Trump Putin Alaska Meeting: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में हुई मीटिंग की चर्चा दुनिया भर में है। लेकिन यह बैठक केवल शांति समझौते के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका के हल्के शक्ति प्रदर्शन का भी केंद्र बन गई। कूटनीति के लिए हो रही यह बैठक सैन्य ताकत का केंद्र तब और भी ज्यादा बन गई जब ट्रंप के साथ रेड कॉर्पेट पर जाते पुतिन के सिर के ठीक ऊपर से अमेरिका का बी-2 स्टील्थ बॉम्बर गुजरा। इसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि राष्ट्रपति पुतिन खुद को ऊपर देखने से रोक नहीं पाए।

सोशल मीडिया पर ट्रंप और पुतिन के हाथ मिलाने के दौरान साथ में नजर आ रहे बी-2 बॉम्बर्स और एफ-22 रैप्टर जेट विमानों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। विमानों की तरफ देखने के लिए जैसे ही पुतिन ऊपर देखते हैं, ट्रंप उनका ध्यान अपनी ओर बटा लेते हैं। इसके बाद दोनों नेता एक लिमोजीन में सवार होकर बैठक के लिए रवाना हो गए।

गौरतलब है कि दोनों नेताओं ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के लिए अलास्का के एक सैन्य अड्डे पर बातचीत की थी। इस बैठक के पहले ट्रंप ने कहा था कि वह यूक्रेन की तरफ से बात करने के लिए नहीं आए हैं। वह केवल दोनों पक्षों को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए आए हैं। इस मीटिंग के बाद यूक्रेन को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा।