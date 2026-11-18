चीन में इस समय डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की बैठक हो रही है। ट्रंप और पुतिन ने इस दौरान हाथ मिलाया। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी उनके पास खड़े होकर मुस्कराते हुए नजर आए।

चीन में इस समय APEC देशों का जमावड़ा लगा हुआ है। पूरी दुनिया की नजर लेकिन इस मीटिंग से ज्यादा ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात पर है। बुधवार को समूह के फोटो सेशन के दौरान भी एक ऐसा ही घटनाक्रम देखने को मिला। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक जगह पर खड़े होकर बाकी नेताओं का स्वागत कर रहे थे। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के पहुंचने के बाद दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। इसके बाद वहां पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी पहुंचे। पुतिन ने सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाया। इसके बाद तीनों नेताओं के बीच अभिवादन का एक दौर शुरू हो गया।

एशिया-पैसिफिक इकॉनॉमिक कॉर्पोरेशन (APEC) समूह के शिखर सम्मेलन के दौरान तीनों नेताओं के बीच होने वाली इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है। तीनों नेताओं ने इस हल्की बातचीत के बाद समूह के बाकी नेताओं के साथ फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान मेजबान के तौर पर चीनी राष्ट्रपति शी और उनकी पत्नी पेंग मध्य में रहे। उनके पास में ही पुतिन और ट्रंप भी मौजूद थे। इसके साथ ही वहां जापान की पीएम तकाइची, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्को कार्नी, इंडोनेशिया के नेता समेत अन्य राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहे।

रूस ने दोनों नेताओं के हैंडशेक को बताया ऐतिहासिक यूक्रेन और ईरान में चल रहे युद्ध के बीच इन तीनों नेताओं की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है। क्रेमलिन और रूसी मीडिया ने इस पुतिन और ट्रंप के हाथ मिलाने को ऐतिहासिक करार दिया है। इस हैंडशेक और आने वाले समय में दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूशी उशाकोव ने बेहतरी की उम्मीद जताई है। उशाकोव ने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी और अमेरिकी राष्ट्रपतियों के बीच कई बार बातचीत हो सकती है, जिसमें गाला डिनर और 19 नवंबर के पूर्ण सत्र (प्लेनरी सेशन) के दौरान होने वाली बातचीत भी शामिल है। चीन की स्टेट मीडिया के मुताबिक इन तीनों नेताओं की आधिकारिक बैठक 19 नवंबर को होगी।