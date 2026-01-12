Hindustan Hindi News
डोनाल्ड ट्रंप ने अब खुद को बता दिया वेनेजुएला का 'कार्यवाहक राष्ट्रपति', तस्वीर शेयर कर क्या लिखा?

संक्षेप:

इससे पहले देश के सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रोड्रिग्ज को वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया था।

Jan 12, 2026 08:37 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी एक ऐसी तस्वीर शेयर कर दी है जिसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वेनेजुएला पर हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किए जाने के बाद ट्रंप ने ने अब खुद को वहां का कार्यवाहक राष्ट्रपति बता दिया है। ट्रंप ने यह तस्वीर तंज के रूप में साझा किया है। इससे पहले देश की उप राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था।

ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर खुद की यह तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में विकिपीडिया के आधिकारिक पेज को एडिट किया गया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को जनवरी 2026 में वेनेजुएला के मौजूदा राष्ट्रपति के रूप में दिखाया गया है। ट्रंप के शेयर करते ही यह पोस्ट तेजी से वायरल होने लगा जहां लोग ट्रंप की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Donald Trump Venezuela Crisis

