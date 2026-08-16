भले ही हम दोस्त नहीं दिख रहे, डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर की किम जोंग उन के साथ वाली तस्वीर
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग उन के साथ तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि भले ही वह तस्वीर में दोस्त नहीं दिख रहे हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी भी तस्वीरें हैं जिनमें वे मुस्कुरा रहे हैं।
उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन आए दिन अमेरिका को धमकी देते रहते हैं और दावा करते रहते हैं कि अमेरिका भी उनके खतरनाक हथियारों की जद में है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने कभी सीधा टारगेट नहीं किया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग उन की तस्वीर साझा करते हुए ट्रुथ सोशल पर कहा कि उनके बीच अच्छे संबंध हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस तस्वीर को देखकर नहीं लगता है कि उनके बीच दोस्ती होगी।
ट्रंप ने किया है तंज
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'इस तस्वीर में भले ही हम लोग दोस्ती वाले मूड में नहीं दिख रहे हैं लेकिन कई ऐसी तस्वीरें भी हैं जिनमें हम मुस्कुरा रहे हैं। मेरी और कम जोंग उन की अच्छी बनती है।'बता दें कि ट्रंप ने यह तस्वीर ऐसे समय में शेयर की है जब दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका मिलिट्री ड्रिल करने वाला है। यह सैन्य अभ्यास 17 से 27 अगस्त तक चलेगा। उत्तर कोरिया ने इस सैन्य अभ्यास पर आपत्ति दर्ज करवाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग उनकी के साथ ऐसी तस्वीर शेयर करके उनपर तंज किया है।
उत्तर कोरिया में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जिस तरह से अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया करीब आ रहे हैं, वे एक न्यूक्लियर अलायंस बनाने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया भी चुप नहीं बैठेगा और इसका जवाब देगा।
उत्तर कोरिया ने इन प्रक्षेपणों पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन विशेषज्ञों का आकलन है कि इनका संभावित उद्देश्य अमेरिका-दक्षिण कोरिया सैन्य अभ्यास का विरोध करना या हथियार प्रणालियों को उन्नत करना था। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को सरकारी मीडिया में जारी एक बयान में अमेरिका-दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास को ''आक्रामक युद्ध का ऐसा पूर्वाभ्यास'' बताया जिससे ''क्षेत्र में अलग स्तर की अस्थिरता पैदा हो रही है।''
बयान में कहा गया, ''किसी नए स्तर के खतरे का जवाब नए स्तर की प्रतिरोधक क्षमता से देकर सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा सतत सिद्धांत है।' उत्तर कोरिया ने कहा कि वह ''किसी भी खतरे और चुनौती से निपटने के लिए वैध आत्मरक्षा के अधिकार का जिम्मेदारी और दृढ़ता से इस्तेमाल करके दुश्मनों के प्रति अपना रुख और स्पष्ट रूप से जाहिर करेगा।' उत्तर कोरिया ने यह भी कहा कि यह अभ्यास ''पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक उकसावे वाला और खतरनाक'' होगा। हालांकि, दक्षिण कोरिया एवं अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं कहा है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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