डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर की इंडिया गेट की तस्वीर, बोले- हमारा सबसे महान होगा

संक्षेप: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया गेट की तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि यह भारत का सुंदर विजय स्मारक है। हमारा वाला सभी में सबसे बड़ा होगा। ट्रंप अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक स्मारक बनवा रहे हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट पर सोमवार को इंडिया गेट की तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर के कैप्शन में ट्रंप ने इसे एक सुंदर विजय स्मारक बताया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा अमेरिका में बनाया जाने वाला स्मारक और भी ज्यादा महान होगा। ट्रंप ने यह तस्वीर ऐसे समय में साझा की है, जब वह अमेरिका की 250वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी वाशिंगटन में एक नया स्मारक बनाने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहे हैं।

अमेरिका की जनता के मन में विजय स्मारक के प्रति उत्साह पैदा करने के लिए ट्रंप ने मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर इंडिया गेट की तस्वीर शेयर करते हुए ट्रंप ने लिखा, "भारत का सुंदर विजय स्मारक, हमारी इच्छा शक्ति सबसे महान होगी।”

वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इस योजना पर बड़ी ही गहराई से काम कर रहे हैं। वह पोटोमैक नदी के किनारे लगभग 250 फीट ऊंचे स्मारक को बनवाना चाहते हैं। प्रस्तावित स्मारक का अस्थायी नाम “इंडिपेंडेंस आर्च” रखा गया है, जो राजधानी के कई प्रसिद्ध स्मारकों से कहीं अधिक ऊंचा होगा। शनिवार को एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने इस परियोजना को लेकर अपनी महत्वाकांक्षा दोहराई। उन्होंने कहा, "हम सबसे बड़े और सबसे ताकतवर देश हैं, ऐसे में मैं चाहता हूं कि यह सब में सबसे बड़ा हो,” इसके साथ ही उन्होंने दिया कि यह स्मारक अमेरिका की वैश्विक हैसियत को दर्शाना चाहिए।