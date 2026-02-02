Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Donald Trump shared a picture of India Gate saying Ours will be the greatest
डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर की इंडिया गेट की तस्वीर, बोले- हमारा सबसे महान होगा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया गेट की तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि यह भारत का सुंदर विजय स्मारक है। हमारा वाला सभी में सबसे बड़ा होगा। ट्रंप अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक स्मारक बनवा रहे हैं।

Feb 02, 2026 10:31 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट पर सोमवार को इंडिया गेट की तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर के कैप्शन में ट्रंप ने इसे एक सुंदर विजय स्मारक बताया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा अमेरिका में बनाया जाने वाला स्मारक और भी ज्यादा महान होगा। ट्रंप ने यह तस्वीर ऐसे समय में साझा की है, जब वह अमेरिका की 250वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी वाशिंगटन में एक नया स्मारक बनाने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहे हैं।

अमेरिका की जनता के मन में विजय स्मारक के प्रति उत्साह पैदा करने के लिए ट्रंप ने मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर इंडिया गेट की तस्वीर शेयर करते हुए ट्रंप ने लिखा, "भारत का सुंदर विजय स्मारक, हमारी इच्छा शक्ति सबसे महान होगी।”

वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इस योजना पर बड़ी ही गहराई से काम कर रहे हैं। वह पोटोमैक नदी के किनारे लगभग 250 फीट ऊंचे स्मारक को बनवाना चाहते हैं। प्रस्तावित स्मारक का अस्थायी नाम “इंडिपेंडेंस आर्च” रखा गया है, जो राजधानी के कई प्रसिद्ध स्मारकों से कहीं अधिक ऊंचा होगा। शनिवार को एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने इस परियोजना को लेकर अपनी महत्वाकांक्षा दोहराई। उन्होंने कहा, "हम सबसे बड़े और सबसे ताकतवर देश हैं, ऐसे में मैं चाहता हूं कि यह सब में सबसे बड़ा हो,” इसके साथ ही उन्होंने दिया कि यह स्मारक अमेरिका की वैश्विक हैसियत को दर्शाना चाहिए।

दरअसल, फ्रांस को पीछे छोड़ना चाहते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित आर्क द त्रायोंफ के बारे में ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वह उससे बड़ा स्मारक अमेरिका में बनवाएंगे। फ्रांस के इस स्मारक की ऊंचाई करीब 164 फीट है। दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा स्मारक मैक्सिको सिटी में है, जो कि करीब 220 फीट ऊंचा है। अगर अमेरिका की बात करें, तो व्हाइट हाउस की ऊंचाई लगभग 70 फीट है, जबकि लिंकन मेमोरियल करीब 100 फीट ऊंचा है। ट्रंप द्वारा सोचा गया यह स्मारक इन दोनों से कहीं ऊंचा होगा और लिंकन मेमोरियल तथा आर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री के बीच स्थित एक छोटे भू-भाग को शहर की स्काईलाइन का प्रमुख हिस्सा बना देगा।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
