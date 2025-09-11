Donald Trump Sergei Gor Tariff dispute between India and the US will be resolved soon कुछ हफ्तों में सुलझ जाएगा विवाद, भारत से टैरिफ तनाव पर बोले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, International Hindi News - Hindustan
कुछ हफ्तों में सुलझ जाएगा विवाद, भारत से टैरिफ तनाव पर बोले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर

Donald Trump Sergei Gor: भारत में राजदूत के तौर पर ट्रंप प्रशासन की पसंद सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच जारी टैरिफ विवाद आगामी कुछ हफ्तों में सुलझ जाएगा। उन्होंने कहा कि यह विवाद ज्यादा बड़ा नहीं है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 10:33 PM
भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ तनाव पर अब भड़काने से ज्यादा शांति वाले बयान सामने आने लगे हैं। भारत में अगले राजदूत के तौर पर ट्रंप की पसंद सर्जियो गोर ने दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव को बस कुछ हफ्तों का बताया। उन्होंने गुरुवार को यह भरोसा जताया कि आने वाले कुछ हफ्तों में ही यह तनाव सुलझ जाएगा। इतना ही नहीं गोर ने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों देशों के बीच में बहुत थोड़ी सी बातों को लेकर मतभेद हैं, जिन्हें जल्दी ही सही कर लिया जाएगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाने वाले गोर ने सीनेट के सामने अपना संबोधन देते हुए भारत को अमेरिका रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा, "भारत एक रणनीतिक साझेदार है, जिसका भविष्य उस क्षेत्र और उससे आगे के भविष्य को आकार देगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में, मैं इस साझेदारी में अमेरिका के हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूं।"

सीनेट के सामने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए गोर ने कहा, "भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक विकास और सैन्य क्षमता इसे क्षेत्र की आधार शिला और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण बनाती हैं। इस वजह से यह दोनों देशों के साझा सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है।"

आपको बता दें सर्जियो गोर को ट्रंप प्रशासन की तरफ से भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। सीनेट को भारत में उनकी नियुक्ति के लिए मनाने का प्रयास कर रहे गोर ने कहा, "अगर राजदूत के रूप में मेरी नियुक्ति हो जाती है, तो मैं राष्ट्रपति ट्रंप के एजेंडे को पूरा करने का प्रयास करूंगा। इसमें हमारे रक्षा सहयोग को बढ़ाकर निष्पक्ष और लाभकारी व्यापार सुनिश्चित करके, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करके और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाकर अमेरिकी हितों को साधने का प्रयास करूंगा।"

आपको बता दें, अगर सीनेट की तरफ से गोर की नियुक्ति की पुष्टि हो जाती है, तो वह वह भारत में सबसे कम उम्र के अमेरिकी राजदूत होंगे।

