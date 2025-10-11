Hindustan Hindi News
आप महान हैं; डोनाल्ड ट्रंप ने 'दोस्त' मोदी को अमेरिका से भेजा दिल छू लेने वाला गिफ्ट

Donald Trump sent a gift to his friend PM Modi: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए एक खास तोहफा भेजा है। गोर के हाथों ट्रंप ने पीएम मोदी और उनकी एक तस्वीर को भेजा, जिस पर उन्होंने एक संदेश भी लिखा है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 09:54 PM
आप महान हैं; डोनाल्ड ट्रंप ने 'दोस्त' मोदी को अमेरिका से भेजा दिल छू लेने वाला गिफ्ट

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने शनिवार को पीएम मोदी के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भेजे गए गिफ्ट (पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ वाली तस्वीर)और खास संदेश को भी प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा। इस तस्वीर पर ट्रंप ने अपने 'दोस्त' मोदी को संबोधित करते हुए लिखा, "मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट"।

पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच चल रहे टैरिफ तनाव को देखते हुए यह बैठक अहम मानी जा रही है। इसमें दोनों ने रक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी सहित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने नए गोर के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की आशा व्यक्त की है। सर्गेई गोर इस समय पर 6 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं, यहां वह कई भारतीय अधिकारियों से भी मिल रहे हैं।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर गोर के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए पीएम मोदी लिखा कि उन्हें इस बात का भरोसा है कि अमेरिका के नए राजदूत के कार्यकाल में दोनों देशों की साझेदारी और भी ज्यादा मजबूत होगी। उन्होंने लिखा, "अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर का स्वागत करके मुझे बहुत खुशी हुई है।"

गोर ने पीएम मोदी के साथ हुई अपनी मीटिंग को खास बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप, पीएम मोदी को अपना निजी दोस्त मानते हैं। इसके साथ ही अमेरिका हमेशा से ही भारत के साथ अपने संबंधों को खास महत्व देता है।

पीएम मोदी के साथ हुई बैठक के पहले गोर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजित डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री से भी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, "आज यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है। हमने अभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक अद्भुत बैठक पूरी की है, जहाँ हमने रक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। हमने महत्वपूर्ण खनिजों के महत्व और दोनों देशों के लिए उनके महत्व पर भी चर्चा की। अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है और राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प और प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त नेतृत्व में, मैं दोनों देशों के भविष्य को लेकर आशावादी हूँ।"

