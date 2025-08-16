Donald Trump says Xi told him China will not invade Taiwan while he is US president ताइवान पर हमला कब करेगा चीन? डोनाल्ड ट्रंप बोले- जिनपिंग ने मुझे बताया है कि..., International Hindi News - Hindustan
Donald Trump says Xi told him China will not invade Taiwan while he is US president

ताइवान पर हमला कब करेगा चीन? डोनाल्ड ट्रंप बोले- जिनपिंग ने मुझे बताया है कि...

Donald trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनके चीनी समकक्ष ने उनसे कहा है कि जब तक वह वाइट हाउस में हैं, चीन ताइवान के ऊपर हमला नहीं करेगा।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म करने में लगे हुए हैं। इसी बीच ताइवान के मुद्दे पर भी उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया। ट्रंप ने पुतिन से बैठक से पहले शुक्रवार को बताया कि शी ने उनसे कहा है कि जब तक वह वाइट हाउस में हैं, चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा।

फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "मैं आपको बता दूं ताइवान और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में भी काफी तनाव है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तक में यहां (वाइट हाउस) में हूं... तब तक ऐसा कुछ होने वाला है। हालांकि देखते हैं आगे क्या होता है।"

ट्रंप ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा. "शी से बातचीत के दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक आप राष्ट्रपति हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह राष्ट्रपति जिनपिंग ने मुझसे कहा... मैंने उनसे कहा कि मैं इस बात की सराहना करता हूं। हालांकि इस बातचीत के बाद शी ने कहा कि वह काफी धैर्य रखे हुए हैं और चीन भी काफी धैर्यवान है।"

गौरतलब है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान चीनी राष्ट्रपति की उनसे मुलाकात जून में हुई थी। हालांकि ट्रंप ने अप्रैल में भी कहा था कि उनकी शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई है। लेकिन उन्होंने उस वक्त यह नहीं बताया था कि यह कॉल कब हुआ, जबकि जून के फोन कॉल के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि की थी।

अपडेट की जा रही है।

