अमेरिका की पसंद का पीएम नहीं, तो नहीं मिलेगी कोई मदद; डोनाल्ड ट्रंप ने अब शिया मुल्क को हड़काया

संक्षेप: ट्रंप की इस धमकी से पहले रूबियो ने देश के मौजूदा प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी के साथ फोन पर बातचीत की थी। रूबियो ने कहा था कि इराक में ईरान समर्थक सरकार मिडिल ईस्ट और अमेरिका के लिए बहुत हानिकारक होगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ जारी तनाव के बीच अब इराक को भी हड़का दिया है। ट्रंप ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर इराक में अमेरिका की पसंद का प्रधानमंत्री नहीं बना, तो अमेरिका इराक की कोई मदद नहीं करेगा। उन्होंने यह चेतावनी देश के पीएम पद के उम्मीदवार पूर्व प्रधानमंत्री नूरी अल-मलिकी की सत्ता में वापसी को लेकर दिया है।

इससे पहले इराक की संसद में सबसे बड़े शिया गुट, ईरान समर्थक कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में अल-मलिकी के नाम का प्रस्ताव रखा था। यह बात ट्रंप को रास नहीं आई। ट्रंप ने मंगलवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, "मैं सुन रहा हूं कि इराक जैसा महान देश नूरी अल-मलिकी को फिर से प्रधानमंत्री बनाकर बहुत बड़ी गलती करने वाला है। पिछली बार जब मलिकी सत्ता में थे, तो देश गरीबी और पूरी तरह से अराजकता में डूब गया था।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, "ऐसा दोबारा नहीं होने देना चाहिए। अगर वह चुने जाते हैं तो उनकी पागलपन भरी नीतियों और विचारधाराओं के कारण, अमेरिका अब इराक की मदद नहीं करेगा और अगर हम नहीं होंगे तो इराक के पास सफलता, समृद्धि और स्वतंत्रता का ZERO मौका है। MAKE IRAQ GREAT AGAIN।"

जंग के मुहाने पर मिडिल ईस्ट ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मिडिल ईस्ट जंग के मुहाने पर खड़ा है। अमेरिकी युद्धपोत ईरान के पास पहुंच गए हैं और किसी भी समय अमेरिकी हमले की आशंका है। इस बीच इराक में मालिकी का पीएम बनना फिलहाल तय नहीं है, लेकिन अमेरिका ने पहले से ही शिया बहुल मुल्क को चेता दिया है। ट्रंप की इस धमकी से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में देश मौजूदा प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी के साथ फोन पर बातचीत थी। रूबियो ने भी इस बात पर जोर दिया था कि इराक में ईरान समर्थक सरकार मिडिल ईस्ट के देशों। और अमेरिका के लिए भी हानिकारक होगी।

नूरी अल-मलिकी कौन हैं? नूरी अल-मलिकी इराक के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इस्लामिक दावा पार्टी के मौजूदा प्रमुख, अल-मलिकी ने 1970 के दशक की शुरुआत में पूर्व इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का विरोध करके अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। हालांकि अल-मलिकी 1979 में हुए अमेरिकी हमले के बाद मौत की सजा से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गए और 2003 तक निर्वासन में रहे।