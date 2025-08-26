...तो बर्बाद हो जाएगा चीन, 'बेहतर संबंध' के बीच किन दांवों की बात कर रहे ट्रंप?

ट्रंप ने ने कहा कि चीन के पास कुछ दांव हैं, तो हमारे पास भी अविश्वसनीय दांव हैं, लेकिन मैं उन दांवों को खेलना नहीं चाहता। अगर मैं उन दांवों को खेलूंगा, तो वे चीन को बर्बाद कर देंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने जा रहा है। चीन के साथ हमारे रिश्ते शानदार होंगे। इस दौरान ट्रंप ने कुछ ऐसा कहा, जिससे अब चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि उनके (चीन) पास कुछ दांव हैं, तो हमारे पास भी अविश्वसनीय दांव हैं, लेकिन मैं उन दांवों को खेलना नहीं चाहता। अगर मैं उन दांवों को खेलूंगा, तो वे चीन को बर्बाद कर देंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि मैं ये पत्ते नहीं खेलूंगा। जब ट्रंप यह बात कह रहे थे, तब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग उनके बगल में बैठे थे।

200 फीसदी तक लगा सकते हैं टैरिफ हालांकि, इस दौरान ट्रंप ने टैरिफ को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि अगर चीन अमेरिका को मैग्नेट नहीं देता, जो ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उद्योगों के लिए जरूरी हैं, तो वे 200 फीसदी तक टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें हमें मैग्नेट देना ही होगा। समाचार एजेंसी एएफपी ने ट्रंप के हवाले से कहा कि अगर चीन हमें मैग्नेट नहीं देता, तो हमें उन पर 200 प्रतिशत टैरिफ या कुछ ऐसा ही लगाना होगा।

बता दें कि ट्रंप ने हाल ही में चीन के लिए टैरिफ की समय सीमा बढ़ा दी है, जो 12 अगस्त को समाप्त होने वाली थी। अमेरिका ने चीन पर फेंटेनाइल से संबंधित शुल्कों में 20% शुल्क लगाया था और आधार दर 10% है, जिससे चीनी आयातों पर कुल शुल्क 30% हो जाता है। इसे 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है।

भारत पर 50% टैरिफ गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 27 अगस्त से भारतीय आयातों पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। भारतीय आयातों पर ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% शुल्कों में से आधे इस महीने की शुरुआत में लागू हो गए थे और शेष आधे शुल्क बुधवार से लागू होने वाले हैं। टैरिफ में बढ़ोतरी 27 अगस्त 2025 को रात 12:01 बजे या उसके बाद से लागू होगी।

भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बताई थी ये वजह ट्रंप ने टैरिफ में दोगुनी वृद्धि का कारण भारत द्वारा रूसी तेल खरीदना बताया था। उन्होंने एक आदेश में कहा था कि मेरा मानना है कि भारत, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी तेल आयात करता है, इसके कारण रूस को फंड मिल रहे हैं, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में किया जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि रूस पर दबाव बनाने के लिए ही भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को हवा दे रहा है।