बंधकों को रिहा नहीं किया तो बदतर हो सकते हैं हालात, हमास से डोनाल्ड ट्रंप की दो टूक

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन हमास के साथ काफी गहरी बातचीत में जुटा है। उन्होंने हमास से गाजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा करने की भी मांग की। ट्रंप ने कहा, 'हम हमास के साथ बहुत गंभीर बातचीत कर रहे हैं।' उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो हालात कठिन और बदतर हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा, 'हमने कहा कि सबको अभी रिहा करो। अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, वरना स्थिति बहुत खराब हो जाएगी।' उन्होंने ये भी कहा कि हमास कुछ ऐसी मांगें कर रहा है जो ठीक हैं, लेकिन उन्होंने बातचीत या हमास की मांगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी।

यह बयान अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के उस ऐलान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रंप व्हाइट हाउस में एक बैठक की अगुआई करेंगे ताकि युद्ध के बाद गाजा के मैनेजमेंट के लिए योजना पर चर्चा हो सके। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक, विटकॉफ ने पहली बार खुलासा किया था कि अमेरिका के पास युद्ध के बाद की स्थिति के लिए कोई योजना है। विटकॉफ ने कहा, 'कई लोग देखेंगे कि ये योजना कितनी मजबूत और नेकनीयत है। यह ट्रंप के मानवीय इरादों को दिखाती है।" हालांकि, उन्होंने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया।