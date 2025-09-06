बंधकों को रिहा नहीं किया तो बदतर हो सकते हैं हालात, हमास से डोनाल्ड ट्रंप की दो टूक
यह बयान अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के उस ऐलान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में एक बैठक की अगुआई करेंगे ताकि युद्ध के बाद गाजा के मैनेजमेंट के लिए योजना पर चर्चा हो सके।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन हमास के साथ काफी गहरी बातचीत में जुटा है। उन्होंने हमास से गाजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा करने की भी मांग की। ट्रंप ने कहा, 'हम हमास के साथ बहुत गंभीर बातचीत कर रहे हैं।' उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो हालात कठिन और बदतर हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा, 'हमने कहा कि सबको अभी रिहा करो। अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, वरना स्थिति बहुत खराब हो जाएगी।' उन्होंने ये भी कहा कि हमास कुछ ऐसी मांगें कर रहा है जो ठीक हैं, लेकिन उन्होंने बातचीत या हमास की मांगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी।
यह बयान अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के उस ऐलान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रंप व्हाइट हाउस में एक बैठक की अगुआई करेंगे ताकि युद्ध के बाद गाजा के मैनेजमेंट के लिए योजना पर चर्चा हो सके। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक, विटकॉफ ने पहली बार खुलासा किया था कि अमेरिका के पास युद्ध के बाद की स्थिति के लिए कोई योजना है। विटकॉफ ने कहा, 'कई लोग देखेंगे कि ये योजना कितनी मजबूत और नेकनीयत है। यह ट्रंप के मानवीय इरादों को दिखाती है।" हालांकि, उन्होंने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया।
रिहाई को लेकर समझौते की कोशिश
स्टीव विटकॉफ ने ट्रंप प्रशासन के आधिकारिक रुख को दोहराया कि वे गाजा में बंधकों को लेकर आंशिक समझौतों का विरोध करते हैं। इससे पहले, ट्रंप ने भी इस रुख का समर्थन किया था। उन्होंने हमास की ओर से अरब मध्यस्थों के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया था। इस प्रस्ताव में कहा गया कि बंधकों को तभी रिहा किया जाएगा जब हमास को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि, व्हाइट हाउस ने कहा कि वह ताजा समझौते के प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। हमास ने 60 दिन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, लेकिन विटकॉफ ने समझौते में देरी के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पिछले महीने इस प्रक्रिया को जानबूझकर धीमा किया।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।