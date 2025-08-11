टैरिफ से न केवल धन मिला, बल्कि दुश्मनों पर दबाव बनाने की ताकत भी; क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने वाली मुलाकात पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, ‘अगर उस वक्त मैं राष्ट्रपति होता तो युद्ध (यूक्रेन) नहीं होता। यह तो बाइडेन का युद्ध है। मेरी लड़ाई नहीं है, इसलिए मैं पुतिन से बात करने जा रहा हूं।’
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे देशों के सामानों पर टैरिफ बढ़ाने का एक बार फिर बचाव किया है। सोमवार को उन्होंने दावा किया कि टैरिफ नीति ने न केवल यूएस को धन दिया, बल्कि दुश्मन देशों पर दबाव बनाने की ताकत भी दी। ट्रंप ने कहा, 'हमने पांच युद्ध सुलझाए हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव कम किया। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 37 साल से चल रहा संघर्ष खत्म कर दिया। रूस भी इसे सुलझा नहीं पाया था, लेकिन हमने कर दिखाया।'
डोनाल्ड ट्रंप ने डीसी होम रूल एक्ट की धारा 740 के इस्तेमाल को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसके तहत वाशिंगटन डीसी पुलिस विभाग को केंद्रीय नियंत्रण में ले लिया गया है। साथ ही, ट्रंप ने नेशनल गार्ड को तैनात करने का ऐलान किया। उनका मानना है कि इस कदम से राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की तैयारी साफ झलक रही है।
पुतिन से मुलाकात पर पर क्या कहा
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने वाली मुलाकात पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, 'अगर उस वक्त मैं राष्ट्रपति रहा होता तो यह युद्ध (यूक्रेन) नहीं होता। यह तो बाइडेन का युद्ध है। यह मेरी लड़ाई नहीं है, इसलिए मैं पुतिन से बात करने जा रहा हूं। मैं पुतिन से कहूंगा कि इस युद्ध को खत्म करिए।' उन्होंने आगे कहा कि अगली बैठक जेलेंस्की और पुतिन के बीच होगी और वह आवश्यकता पड़ने पर मौजूद रहेंगे।
ट्रंप-पुतिन बैठक से पहले हलचल
इस बीच, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अमेरिकी राष्ट्रपति और पुतिन के बीच होने वाली बैठक से पहले ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, नाटो के महासचिव और कई यूरोपीय नेताओं को ऑनलाइन बैठक के लिए आमंत्रित किया है। मर्ज ने सोमवार को एक बयान में कहा कि वार्ता यूक्रेन की वर्तमान स्थिति और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप व रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच तय बैठक पर केंद्रित होगी। इसमें कहा गया कि वार्ता में रूस पर दबाव डालने के लिए कार्रवाई के अन्य विकल्पों के साथ-साथ संभावित शांति वार्ता की तैयारी और सुरक्षा के संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।