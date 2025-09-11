Donald Trump says Radical leftists are spreading terrorism in America they also killed Charlie Kirk अमेरिका में कट्टर वामपंथी फैला रहे आतंकवाद, चार्ली किर्क को भी मार डाला: डोनाल्ड ट्रंप, International Hindi News - Hindustan
अमेरिका में कट्टर वामपंथी फैला रहे आतंकवाद, चार्ली किर्क को भी मार डाला: डोनाल्ड ट्रंप

आपको बता दें कि 31 साल के चार्ली किर्क, कंजर्वेटिव यूथ संगठन टर्निंग प्वाइंट यूएसए के सह-संस्थापक और ट्रंप के करीबी सहयोगी थे। बुधवार को वे यूटाह वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटन।Thu, 11 Sep 2025 09:10 AM
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपने करीबी सहयोगी और कंजर्वेटिव पार्टी के कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या को देश के लिए काला दिन बताते हुए उन्हें सच्चा शहीद करार दिया। ट्रंप ने घटना के लिए कट्टरपंथी वामपंथ की बयानबाजी को जिम्मेदार ठहराया और राजनीतिक हिंसा करने वालों पर कड़े कदम उठाने का ऐलान किया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी वीडियो संदेश में कहा, “वर्षों से कट्टर वामपंथी महान अमेरिकियों जैसे चार्ली की तुलना नाजियों और अपराधियों से करते आए हैं। इस तरह की नफरत भरी बयानबाजी ने अमेरिका में आतंकवाद को जन्म दिया है और यह अभी बंद होना चाहिए।”

उन्होंने कहा कि किर्क की हत्या निंदनीय और भयावह है। किर्क ने कहा, “आज यह सुनिश्चित करूंगा कि इस जघन्य अपराध और अन्य राजनीतिक हिंसा में शामिल हर व्यक्ति और संगठन को खोजकर कड़ी सजा दी जाए।” ट्रंप ने देशवासियों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिकता और कानून के शासन की रक्षा करने की अपील की, जिन मूल्यों के लिए किर्क ने जीवन जिया और प्राण न्यौछावर किए।

आपको बता दें कि 31 साल के चार्ली किर्क, कंजर्वेटिव यूथ संगठन टर्निंग प्वाइंट यूएसए के सह-संस्थापक और ट्रंप के करीबी सहयोगी थे। बुधवार को वे यूटाह वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उसी समय उन पर गोली चलाई गई। पूरी घटना वीडियो में कैद है। जैसे ही गोली चली की किर्क अपनी कुर्सी से गिर पड़े और दर्शकों में अफरातफरी मच गई।

जांच एजेंसियों का मानना है कि गोली कैम्पस की छत से चलाई गई और हमलावर काले कपड़ों में था। किर्क को अस्पताल ले जाया गया लेकिन वह बच नहीं सके।

फिलहाल हमलावर फरार है। यूटाह डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी ने कहा कि अब तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। एफबीआई और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से जांच कर रही है।

