रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर टैरिफ लगाना आसान काम नहीं, पैदा होते हैं मतभेद: डोनाल्ड ट्रंप

रूसी तेल के लिए भारत पर डोनाल्ड ट्रंप ने कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाया है। इस पर ट्रंप ने कहा कि यह कोई आसान काम नहीं है। इससे दोनों देशों के बीच मतभेद पैदा होते हैं। साथ ही, ट्रंप ने एक बार फिर से भारत-पाक संघर्ष रुकवाने का दावा किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर टैरिफ लगाना कोई आसान काम नहीं है और इससे भारत के साथ मतभेद पैदा होते हैं। शुक्रवार को 'फॉक्स एंड फ्रेंड्स' को दिए एक इंटरव्यू में जब ट्रंप से पूछा गया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर शिकंजा कसने का क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा, "देखिए, भारत उनका सबसे बड़ा ग्राहक था। मैंने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया क्योंकि वे रूस से तेल खरीद रहे हैं। यह कोई आसान काम नहीं है। यह एक बड़ी बात है और इससे भारत के साथ मतभेद पैदा होते हैं।"

ट्रंप ने कहा, "लेकिन मैं यह पहले ही कर चुका हूं। मैंने बहुत कुछ किया है।" ट्रंप ने आगे कहा, "और याद रखें कि यह हमारी समस्या से कहीं ज्यादा यूरोप की समस्या है।" साक्षात्कार में, ट्रंप ने अपने इस दावे को भी दोहराया कि राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने अब तक सात संघर्षों को सुलझाया है।

उन्होंने कहा, “मैंने सात युद्ध सुलझाए। मैंने कई युद्ध सुलझाए, जिनमें पाकिस्तान और भारत भी शामिल हैं, लेकिन बड़े युद्ध, जिनमें से कुछ अनसुलझे थे, जैसे कांगो और रवांडा। मैंने उन्हें सुलझाया। यह 31 सालों से चल रहा था, लाखों लोग मारे गए। मैंने ऐसे युद्ध सुलझाए जो अनसुलझे थे।”