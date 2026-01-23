अब NATO की अग्निपरीक्षा लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, बोले अनुच्छेद 5 लागू कर करना होगा ये काम
उत्तरी अटलांटिक संधि का अनुच्छेद 5 NATO गठबंधन का सुरक्षा केंद्र है, जिसमें यह प्रावधान है कि किसी भी एक NATO सदस्य पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। इसे अब तक केवल एक बार लागू किया गया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब NATO की अग्निपरीक्षा लेने की योजना बना रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने NATO को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिस पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ट्रंप ने NATO के सामूहिक सुरक्षा प्रावधान यानी अनुच्छेद लागू करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि NATO के सदस्यों को मैक्सिको बॉर्डर पर अपने सैनिक तैनात कर अमेरिका की रक्षा करनी चाहिए। भले ही यह बात मजाक या तंज के रूप में कही गई हो, लेकिन इसे यूरोपीय सहयोगियों पर सीधा हमला माना जा रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक से वॉशिंगटन लौटते समय सोशल मीडिया पर लिखा, "शायद हमें NATO का परीक्षण करना चाहिए। अनुच्छेद 5 लागू करना चाहिए था और NATO को यहां आकर हमारी दक्षिणी सीमा को अवैध प्रवासियों के और हमलों से बचाने के लिए मजबूर करना चाहिए। इससे सीमा गश्ती एजेंट को अन्य कामों में लगाया जा सकता था।
ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब कनाडा सहित कई यूरोपीय देशों ने ट्रंप की नीतियों का खुलकर विरोध किया है। खासकर ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए ट्रंप की धमकियों को पश्चिमी देशों ने लाल रेखा बताया है। इन देशों ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो नाटो खत्म हो जाएगा।
तंज या कोई योजना?
हालांकि यह साफ नहीं है कि ट्रंप का यह बयान केवल व्यंग्य था या भविष्य की किसी गंभीर नीति की ओर इशारा करता है। ट्रंप लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं कि यूरोप और कनाडा जैसे NATO सहयोगी अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हैं। वे लंबे समय से यूरोपीय देशों पर सेना और हथियारों पर खर्च बढ़ाने का दबाव भी बनाते आए हैं।
क्या कहता है अनुच्छेद 5?
NATO का आर्टिकल 5 इस समूह के सुरक्षा का बुनियाद है। इसके तहत किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है और सभी को मदद करनी होती है। अब तक यह प्रावधान सिर्फ एक बार लागू हुआ है, जब 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने इसे लागू किया था। हाल के हफ्तों में ट्रंप यह कहते रहे हैं कि आर्टिकल 5 अमेरिका के लिए एकतरफा नुकसान का सौदा है और यह भी दावा किया कि अगर अमेरिका पर हमला हुआ तो कनाडा और यूरोपीय देश शायद मदद के लिए आगे ना आएं।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
