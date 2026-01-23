Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Donald Trump Says Maybe we should have put NATO to the test evoke article 5 nato
अब NATO की अग्निपरीक्षा लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, बोले अनुच्छेद 5 लागू कर करना होगा ये काम

अब NATO की अग्निपरीक्षा लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, बोले अनुच्छेद 5 लागू कर करना होगा ये काम

संक्षेप:

उत्तरी अटलांटिक संधि का अनुच्छेद 5 NATO गठबंधन का सुरक्षा केंद्र है, जिसमें यह प्रावधान है कि किसी भी एक NATO सदस्य पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। इसे अब तक केवल एक बार लागू किया गया है।

Jan 23, 2026 11:03 am ISTJagriti Kumari ब्लूमबर्ग
share Share
Follow Us on

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब NATO की अग्निपरीक्षा लेने की योजना बना रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने NATO को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिस पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ट्रंप ने NATO के सामूहिक सुरक्षा प्रावधान यानी अनुच्छेद लागू करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि NATO के सदस्यों को मैक्सिको बॉर्डर पर अपने सैनिक तैनात कर अमेरिका की रक्षा करनी चाहिए। भले ही यह बात मजाक या तंज के रूप में कही गई हो, लेकिन इसे यूरोपीय सहयोगियों पर सीधा हमला माना जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक से वॉशिंगटन लौटते समय सोशल मीडिया पर लिखा, "शायद हमें NATO का परीक्षण करना चाहिए। अनुच्छेद 5 लागू करना चाहिए था और NATO को यहां आकर हमारी दक्षिणी सीमा को अवैध प्रवासियों के और हमलों से बचाने के लिए मजबूर करना चाहिए। इससे सीमा गश्ती एजेंट को अन्य कामों में लगाया जा सकता था।

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब कनाडा सहित कई यूरोपीय देशों ने ट्रंप की नीतियों का खुलकर विरोध किया है। खासकर ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए ट्रंप की धमकियों को पश्चिमी देशों ने लाल रेखा बताया है। इन देशों ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो नाटो खत्म हो जाएगा।

तंज या कोई योजना?

हालांकि यह साफ नहीं है कि ट्रंप का यह बयान केवल व्यंग्य था या भविष्य की किसी गंभीर नीति की ओर इशारा करता है। ट्रंप लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं कि यूरोप और कनाडा जैसे NATO सहयोगी अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हैं। वे लंबे समय से यूरोपीय देशों पर सेना और हथियारों पर खर्च बढ़ाने का दबाव भी बनाते आए हैं।

ये भी पढ़ें:ट्रंप के दामाद संग रात भर पुतिन की मीटिंग, जेलेंस्की बोले- हम तो रूस की दया पर
ये भी पढ़ें:US ने ईरान भेजी बहुत बड़ी सेना, ट्रंप की धमकी पर आया जवाब- उंगली ट्रिगर पर ही है

क्या कहता है अनुच्छेद 5?

NATO का आर्टिकल 5 इस समूह के सुरक्षा का बुनियाद है। इसके तहत किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है और सभी को मदद करनी होती है। अब तक यह प्रावधान सिर्फ एक बार लागू हुआ है, जब 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने इसे लागू किया था। हाल के हफ्तों में ट्रंप यह कहते रहे हैं कि आर्टिकल 5 अमेरिका के लिए एकतरफा नुकसान का सौदा है और यह भी दावा किया कि अगर अमेरिका पर हमला हुआ तो कनाडा और यूरोपीय देश शायद मदद के लिए आगे ना आएं।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।