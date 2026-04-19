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अब और अच्छा नहीं बनना, ईरान ने डील नहीं मानी तो उड़ा देंगे सारे पुल: डोनाल्ड ट्रंप की धमकी

Apr 19, 2026 06:12 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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ईरान ने होर्मुज को दोबारा खोलने के फैसले को पलटते हुए कहा कि जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों पर लगाई नाकेबंदी को नहीं हटाता, तब तक वह इस जलमार्ग को बंद रखेगा। इस बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा संकट को और गहरा दिया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो यूएस ईरान के हर बिजली संयंत्र और हर पुल को नष्ट कर देगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब नरमी दिखाने का दौर खत्म हो चुका है। अब तक बहुत अच्छा बन लिए। आग से अमेरिका सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा।

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डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर संघर्षविराम के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया। रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने ईरान के फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि तेहरान अमेरिकी नाकेबंदी का हवाला देकर ऐसा कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि समझौता अच्छे तरीके से या फिर सख्त तरीके से जरूर होगा।

ईरान से समझौते पर क्या बोले ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते को लेकर कहा, 'यह होगा। एक न एक तरीके से। अच्छे तरीके से या कठिन तरीके से। यह होगा। मैं खुद यह बात कह रहा हूं।' यह बयान उस समय आया जब ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को एक बार फिर बंद कर दिया, जबकि इससे पहले उसने इसे खोलने की घोषणा की थी। दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता जारी है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है।

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ईरान ने होर्मुज को दोबारा खोलने के अपने फैसले को पलटते हुए कहा कि जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों पर लगाए गए समुद्री नाकेबंदी को नहीं हटाता, तब तक वह इस जलमार्ग को बंद रखेगा। इस बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा संकट को और गहरा करने की आशंका बढ़ा दी है, क्योंकि दुनिया के लगभग 20% तेल की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने शनिवार रात घोषणा की कि स्ट्रेट पूरी तरह बंद रहेगा। इससे पहले, ईरानी गनबोट्स ने एक तेल टैंकर पर फायरिंग भी की, हालांकि उसमें सवार लोग सुरक्षित बताए गए हैं।

युद्ध में अब तक कितना हुआ नुकसान

इस बीच, मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच इजरायल और लेबनान में हिज्बुल्लाह के बीच 10 दिन का युद्धविराम लागू है, जो फिलहाल कायम दिख रहा है। इस पूरे संघर्ष में अब तक ईरान में लगभग 3000, लेबनान में 2300, इजरायल में 38 (23 नागरिक और 15 सैनिक) और खाड़ी देशों में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। 13 अमेरिकी सैनिक भी इस संघर्ष में मारे गए हैं। हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं और किसी भी समय तनाव फिर बढ़ सकता है।

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पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्धविराम वार्ता के दूसरे दौर की तैयारियां तेज हो गई हैं। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और कई स्थानों को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान इस पूरे मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। वहीं, ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गलीबाफ ने कहा कि उनका देश स्थायी शांति चाहता है, लेकिन अमेरिका पर भरोसे की कमी अभी भी बड़ी बाधा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक अमेरिका अपनी नाकेबंदी नहीं हटाता, तब तक होर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही सीमित ही रहेगी।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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