चीन पर ज्यादा टैरिफ टिकाऊ नहीं, ऐसा करने को मजबूर किया गया: डोनाल्ड ट्रंप
संक्षेप: ट्रंप ने कहा कि वह दो हफ्ते में चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलेंगे और उन्हें लगता है कि चीन के साथ सब ठीक हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि चीन हमेशा बढ़त की तलाश में रहता है। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। देखते हैं क्या होता है।
अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बरकरार है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन पर लगाए गए टैरिफ टिकाऊ नहीं हैं। ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक होने वाली है। फॉक्स बिजनेस के साथ एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या इस साल की शुरुआत में दोनों देशों ने एक-दूसरे पर जो टैरिफ लगाए थे, वे बने रह सकते हैं? ट्रंप ने कहा, “यह टिकाऊ नहीं है।''
ट्रंप ने कहा, ‘’लेकिन नंबर यही है, आप जानते हैं, यह बना रह सकता है, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया।” उन्होंने आगे कहा कि वह दो हफ्ते में चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलेंगे और उन्हें लगता है कि चीन के साथ सब ठीक हो जाएगा। ट्रंप ने कहा, “चीन हमेशा बढ़त की तलाश में रहता है। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। देखते हैं क्या होता है।”
अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ विवाद ने टैरिफ वॉर में चीनी सामानों पर अमेरिका इंपोर्ट टैक्स को 145% तक बढ़ा दिया था, जिससे ग्लोबल मंदी का डर बढ़ गया था। हालांकि, बाद में उसे छह महीनों के लिए रोक दिया गया था। वहीं, पिछले हफ्ते, ट्रंप ने एक नवंबर तक चीनी सामान पर 100 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दी और शी के साथ तय मीटिंग कैंसिल करने पर भी बात की, जो इस महीने के आखिर में साउथ कोरिया में एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट के दौरान होने की उम्मीद थी। इंटरव्यू में ट्रंप ने शी के बारे में कहा, "मेरी उनसे अच्छी बनती है।"
उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि चीन के साथ सब ठीक रहेगा, लेकिन हमें एक फेयर डील करनी होगी। यह फेयर होनी चाहिए।" बुधवार को जब ट्रंप से चीन के साथ ट्रेड वॉर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "ठीक है, अब आप एक में हैं, अगर वे ट्रेड डील पर नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे पास 100 फीसदी टैरिफ है। अगर हमारे पास टैरिफ नहीं होते, तो हम कुछ भी नहीं होते।"
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें
