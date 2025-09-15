'अमेरिका का शानदार सहयोगी, हमास के खिलाफ कुछ करना होगा'; डोनाल्ड ट्रंप का कतर को संदेश
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर और अमेरिका के रिश्तों की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने कतर को यूएस का शानदार सहयोगी बताया। साथ ही, कतर से हमास के बारे में कुछ करने की बात कही। कतर के प्रधानमंत्री के लिए मैसेज को लेकर ट्रंप से सवाल पूछा गया। इस पर ट्रंप ने कहा, 'देखिए, हम उनके साथ हैं। वे हमारे शानदार सहयोगी रहे हैं। बहुत सारे लोग कतर को समझते नहीं हैं। कतर हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहा है। उनकी जिंदगी भी आसान नहीं है, क्योंकि वे हर तरफ से मुश्किलों में घिरे हैं। इसलिए उन्हें थोड़ा सा सियासी तौर पर सावधान रहना पड़ता है। मैं बता दूं कि वे अमेरिका के लिए बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं।'
डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा, 'कतर को बहुत सावधान रहना होगा। उन्हें हमास के बारे में कुछ करना होगा। कतर के अमीर मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। मैंने उनसे कहा कि आपको अपनी पब्लिक इमेज पर काम करना चाहिए, क्योंकि आपको उतनी तारीफ नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। लोग कतर के बारे में बहुत बुरा बोलते हैं, जो नहीं होना चाहिए। कतर हमारा बहुत अच्छा दोस्त है तो इजरायल और बाकी सबको भी सावधान रहना होगा। हमें दूसरों पर हमला बोलते वक्त सतर्क रहना चाहिए।'
कतर के प्रधानमंत्री ने इजरायली हमले की निंदा की
इस बीच, कतर के प्रधानमंत्री ने हाल में दोहा में हुए हमले को लेकर इजरायल की निंदा की। अरब और मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने इसका संभावित जवाब देने पर चर्चा करने के लिए बैठक भी की। शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने सोमवार को अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं की बैठक से पहले यह टिप्पणी की। थानी कतर के विदेश मंत्री भी हैं। शेख मोहम्मद ने कहा कि कतर, इजरायल-हमास युद्ध में युद्धविराम के लिए मिस्र और अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के हमले के बाद इस युद्ध ने गाजा पट्टी को तबाह कर दिया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस संघर्ष के बीच व्यापक पश्चिम एशिया में इजरायल के हमलों के परिणाम भुगतने का समय आ गया है।
