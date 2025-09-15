'अमेरिका का शानदार सहयोगी, हमास के खिलाफ कुछ करना होगा'; डोनाल्ड ट्रंप का कतर को संदेश

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संदेश में आगे कहा, ‘कतर को बहुत सावधान रहना होगा। उन्हें हमास के बारे में कुछ करना होगा। कतर के अमीर मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। मैंने उनसे कहा कि आपको अपनी पब्लिक इमेज पर काम करना चाहिए।’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर और अमेरिका के रिश्तों की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने कतर को यूएस का शानदार सहयोगी बताया। साथ ही, कतर से हमास के बारे में कुछ करने की बात कही। कतर के प्रधानमंत्री के लिए मैसेज को लेकर ट्रंप से सवाल पूछा गया। इस पर ट्रंप ने कहा, 'देखिए, हम उनके साथ हैं। वे हमारे शानदार सहयोगी रहे हैं। बहुत सारे लोग कतर को समझते नहीं हैं। कतर हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहा है। उनकी जिंदगी भी आसान नहीं है, क्योंकि वे हर तरफ से मुश्किलों में घिरे हैं। इसलिए उन्हें थोड़ा सा सियासी तौर पर सावधान रहना पड़ता है। मैं बता दूं कि वे अमेरिका के लिए बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं।'

डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा, 'कतर को बहुत सावधान रहना होगा। उन्हें हमास के बारे में कुछ करना होगा। कतर के अमीर मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। मैंने उनसे कहा कि आपको अपनी पब्लिक इमेज पर काम करना चाहिए, क्योंकि आपको उतनी तारीफ नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। लोग कतर के बारे में बहुत बुरा बोलते हैं, जो नहीं होना चाहिए। कतर हमारा बहुत अच्छा दोस्त है तो इजरायल और बाकी सबको भी सावधान रहना होगा। हमें दूसरों पर हमला बोलते वक्त सतर्क रहना चाहिए।'