हैक हो सकती है, चुनावी गड़बड़ी का डर; डोनाल्ड ट्रंप लगाएंगे वोटिंग मशीन पर रोक

Donald Trump says get rid of voting machines mail in ballots says will sign order

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनMon, 18 Aug 2025 06:19 PM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में वोटिंग मशीन से मतदान खत्म करने जा रहे हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर यह बात लिखी है। इसके अलावा उन्होंने ई-मेल से होने वाले मतदान पर भी रोक लगाने की बात कही है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि वह एक एग्जीक्यूटिव आदेश देने वाले हैं। इसके बाद 2026 के मध्यावधि चुनाव में वोटिंग मशीन और ई-मेल से मतदान पर रोक लग जाएगी। ट्रंप काफी अरसे से मशीन और मेल मतपत्रों का विरोध करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि वोटिंग मशीनें हैक हो सकती हैं और इनसे चुनावी धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा सकता है।

गड़बड़ी की जताई है आशंका
डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार सुबह अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर यह पोस्ट लिखी। उन्होंने मशीन से वोटिंग पर चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है। हालांकि अभी तक अमेरिकी चुनाव में ऐसी गड़बड़ी कभी देखने को नहीं मिली है। बता दें कि डेमोक्रेट्स मेल मतपत्रों से वोटिंग का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि इस प्रक्रिया से उन लोगों को मतदान में भाग लेने का मौका मिल जाता है, जो सामान्य तौर पर वोट डालने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे लोगों में बुजुर्ग, दिव्यांग आदि शामिल हैं।

अभियान शुरू करने की कही बात
दूसरी तरफ ट्रंप और रिपब्लिकंस मेल-इन वोटिंग से चुनावी गड़बड़ी की आशंका जताते हैं। उनका कहना है कि वोटिंग मशीन को हैक कर लिए जाने का डर है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा है, ‘मैं एक अभियान शुरू करने जा रहा हूं। इसमें मेल-इन बैलट और बेहद गलत, महंगी और गंभीर रूप से विवादास्पद वोटिंग मशीनों से छुटकारा पाने की कवायद होगी।’ ट्रंप ने आगे लिखा है कि यह वोटिंग मशीनें वॉटरमार्क पेपर की तुलना में 10 गुना ज्यादा महंगी पड़ती हैं। उन्होंने पेपर से होने वाले चुनव को तेज और बिना कोई आशंका वाला बताया। ट्रंप ने लिखा है कि पेपर से साफ-सुथरा चुनाव होता है। नतीजों में भी स्पष्टता रहती है।

