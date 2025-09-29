बीबी भी डील करना चाहते हैं... इजरायली पीएम से मुलाकात से पहले ये क्या बोल गए ट्रंप

रॉयटर्स से बात करते हुए वाइट हाउस के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस समझौते में सभी जीवित और मृत बंधकों की रिहाई, कतर पर आगे से इजरायली हमले न करने और 'शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व' के लिए इजरायल तथा फिलिस्तीनियों के बीच नए संवाद की मांग की गई है।

इजरायल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं। शनिवार को इजरायली सेना ने हमास के लगभग 140 ठिकानों पर हमले किए। इस बीच, सोमवार यानी आज इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान दोनों नेता गाजा संघर्ष को समाप्त करने पर चर्चा करेंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे नेतन्याहू के साथ डील करेंगे। इसके अलावा, ट्रंप हमास और अरब देशों से भी बातचीत करेंगे, ताकि मध्य पूर्व में शांति स्थापित हो सके।

ट्रंप बोले- बीबी भी डील करना चाहते हैं ट्रंप ने एक इंटरव्यू में नेतन्याहू के उपनाम 'बीबी' का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हमें बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, क्योंकि बीबी भी यह डील करना चाहते हैं। हर कोई यह सौदा करना चाहता है। इस दौरान उन्होंने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और मिस्र के नेताओं को उनकी सहायता के लिए श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य गाजा से आगे बढ़कर व्यापक मध्य पूर्व शांति स्थापित करना है।

वहीं, रॉयटर्स से बात करते हुए वाइट हाउस के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस समझौते में सभी जीवित और मृत बंधकों की रिहाई, कतर पर आगे से इजरायली हमले न करने और 'शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व' के लिए इजरायल तथा फिलिस्तीनियों के बीच नए संवाद की मांग की गई है।

क्या बोले थे नेतन्याहू? इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि हमास को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और फिलिस्तीन को खत्म कर देंगे। बता दें कि जनवरी में ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू चौथी बार वाइट हाउस का दौरा कर रहे हैं। ट्रंप भी इजरायल और गाजा के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त कराने की कोशिश में जुटे हैं। हाल ही में ट्रंप ने इजरायल को वेस्ट बैंक पर कब्जा न करने की चेतावनी दी थी।