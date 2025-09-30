Donald trump says asking Nobel for the country not for myself Not winning Nobel would be insult to US नोबेल लेकर ही मानेंगे डोनाल्ड ट्रंप! सैनिकों के सामने बोले- ये अमेरिका का अपमान होगा अगर…, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Donald trump says asking Nobel for the country not for myself Not winning Nobel would be insult to US

नोबेल लेकर ही मानेंगे डोनाल्ड ट्रंप! सैनिकों के सामने बोले- ये अमेरिका का अपमान होगा अगर…

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान जंग सहित 7 युद्धों को रुकवाने का दावा किया है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा है कि शांति के प्रयासों के बावजूद उन्हें नोबेल नहीं मिला, तो यह अमेरिका का अपमान होगा।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 11:13 PM
share Share
Follow Us on
नोबेल लेकर ही मानेंगे डोनाल्ड ट्रंप! सैनिकों के सामने बोले- ये अमेरिका का अपमान होगा अगर…

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल पुरस्कार वाला सपना पूरा होने के आसार कम ही है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप रोजाना इसका जिक्र नहीं भूलते। मंगलवार को उन्होंने फिर इसका जिक्र करते हुए कहा कि अगर उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो यह अमेरिका का अपमान होगा। इस दौरान ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सहित कई युद्धों को रुकवाने के दावे को भी दोहराया।

शीर्ष अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की एक सभा को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी जताते हुए कहा कि नोबेल उन्हें ना देकर किसी व्यक्ति को दे दिया जाएगा जिसने कोई मेहनत नहीं की होगी। ट्रंप ने कहा, "क्या मुझे नोबेल पुरस्कार मिलेगा? बिल्कुल नहीं। वे इसे किसी ऐसे आदमी को देंगे जिसने रत्ती भर भी काम नहीं किया हो।" उन्होंने आगे कहा, "यह हमारे देश के लिए एक बड़ा अपमान होगा।"

कई मौकों पर नोबेल की इच्छा जता चुके ट्रंप ने आगे कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार की इच्छा नहीं रखते हैं। ट्रंप ने कहा, "नोबेल पुरस्कार किसी लेखक को मिल जायेगा। हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन यह हमारे देश के लिए एक बड़ा अपमान होगा। मैं आपको बता दूं कि मुझे यह नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि यह देश को मिले। इसे मिलना चाहिए क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।" ट्रंप ने आगे आठ वैश्विक समझौते करवाने का भी जिक्र किया।

ये भी पढ़ें:‘खतरनाक’ शहरों को बना दो ट्रेनिंग ग्राउंड,सेना को खुली छूट; ट्रंप का प्लान क्या?
ये भी पढ़ें:ट्रंप ने बदला गाजा का नक्शा; खींची नीली-पीली-लाल सीमा; किस रंग का क्या मतलब?

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने सात अंतर्राष्ट्रीय युद्धों को रोकने का क्रेडिट लेने लिया है, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच बनी जंग जैसी स्थिति के अलावा, इजरायल और ईरान, आर्मेनिया और अजरबैजान, कांगो और रवांडा, सर्बिया और कोसोवो, मिस्र और इथियोपिया, और थाईलैंड और कंबोडिया के बीच के संघर्ष शामिल हैं। हालांकि भारत ने ट्रंप के मध्यस्थता के दावों को सिरे से खारिज किया है।

Donald Trump America

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।