पत्नी बहुत सुंदर लगी इसीलिए डग बर्गम को बना दिया गृह सचिव, डोनाल्ड ट्रंप की भाषा पर बवाल

संक्षेप:

ट्रंप ने बताया कि उन्हें एक विडियो में कैथरीन बर्गम दिखाई दीं जो सबसे अलग दिखीं। ट्रंप ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने कैथरीन को एक वीडियो में घुड़सवारी करते हुए देखा था।

Jan 30, 2026 01:15 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी भाषा और शब्दों के चुनाव को लेकर कई बार विवादों में घिर चुके हैं। बीते दिनों उन्होंने वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के होंठों को लेकर भी एक आपत्तिजनक बयान दे दिया था। अब हाल ही में उन्होंने अपने ओवल ऑफिस में भरी सभा में कुछ ऐसा कह दिया है, जिससे उनकी भाषा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने डग बर्गम को अमेरिका के गृह सचिव के रूप में इसलिए नियुक्त किया क्योंकि उन्हें बर्गम की पत्नी, कैथरीन बेहद आकर्षक लगीं।

ट्रंप उस वक्त ओवल ऑफिस में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर रहे थे। तब बर्गम और उनकी पत्नी कैथरीन बर्गम ट्रंप के पास ही खड़े थे। जैसे ही यह कार्यक्रम खत्म हुआ, ट्रंप ने बताया कि उनका इस जोड़ी पर सबसे पहले ध्यान तब गया था जब उन्होंने दोनों को एक वीडियो में घुड़सवारी करते देखा था। उन्होंने कहा कि उन्हें कैथरीन बर्गम सबसे अलग दिखीं।

ट्रंप ने कैथरीन की ओर इशारा करते हुए कहा, "मैंने इन दोनों एक वीडियो में घोड़ों की सवारी करते देखा और मैंने कहा, 'वह कौन है?' मैं कैथरीन के बारे में बात कर रहा था, डग के बारे में नहीं।" यह कहते हुए ट्रंप मुस्कुराते हुए नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, “मेरे लोगों ने मुझे इनके बारे में बताया, और मैंने कहा मैं उसे हायर करने जा रहा हूं क्योंकि जिसके पास तुम्हारे जैसी पत्नी हो, यह कमाल की बात है।”

ट्रंप ने आगे डग की भी तारीफ की और कहा कि कहा कि वे एक शानदार सफल व्यक्ति हैं और सबसे सफल व्यवसायियों में से एक रहे हैं। उन्होंने कहा, “मैंने उन्हें कैंपेन करते देखा है। महान गवर्नर, दो बार के गवर्नर। उन्होंने शानदार काम किया। और कैथरीन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है।"

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
