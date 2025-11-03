ट्रंप के एक फैसले से हांफने लगीं चीनी कंपनियां, नहीं मिल रहे खरीदार; रूस से है सीधा संबंध

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने चीन की तेल कंपनियों को गहरी चोट पहुंचाई है, जिससे वे खरीदारों के अभाव में त्रस्त हो रही हैं। अब उन्हें ग्राहक नहीं मिल पा रहे हैं, और इसका मुख्य कारण अमेरिकी प्रतिबंधों को माना जा रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने चीन की तेल कंपनियों को गहरी चोट पहुंचाई है, जिससे वे खरीदारों के अभाव में त्रस्त हो रही हैं। दरअसल, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा मॉस्को के प्रमुख तेल उत्पादकों तथा उनके कुछ खरीदारों को ब्लैकलिस्ट में डालने के बाद, चीनी रिफाइनरियां रूसी तेल के शिपमेंट से दूरी बना रही हैं। यही कारण है कि अब उन्हें ग्राहक नहीं मिल पा रहे हैं, और इसका मुख्य कारण अमेरिकी प्रतिबंधों को माना जा रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

व्यापारियों के मुताबिक, सिनोपेक और पेट्रोचाइना जैसी सरकारी स्वामित्व वाली बड़ी कंपनियां पिछले महीने रोसनेफ्ट पीजेएससी तथा लुकोइल पीजेएससी पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते कुछ रूसी कार्गो रद्द करने के बाद इस कारोबार से पूरी तरह हट चुकी हैं। वहीं, छोटी निजी रिफाइनरियां, जिन्हें 'टीपॉट्स' कहा जाता है, भी डर के मारे ठप हो गई हैं, क्योंकि वे नहीं चाहती कि उन पर भी शांदोंग यूलोंग पेट्रोकेमिकल कंपनी जैसी सजा थोपी जाए, जिसे हाल ही में ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने ब्लैकलिस्ट में शामिल कर लिया है।

कंसल्टेंसी फर्म रिस्टैड एनर्जी एएस के आकलन के अनुसार, खरीदारों की इस फैसले से प्रतिदिन करीब 4 लाख बैरल तेल प्रभावित हो रहा है, जो रूस से चीन के कुल तेल आयात का लगभग 45 प्रतिशत है। रिस्टैड के अनुसार, अन्य प्राइवेट रिफाइनरियां घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रही हैं और ऐसी किसी भी गतिविधि से परहेज कर रही हैं जो समान प्रतिबंधों को न्योता दे सकती है। फिर भी, टैक्स संबंधी बदलावों के कारण अन्य कच्चे माल के उपयोग में कमी आने से चायडानी (टीपॉट) कंपनियों को कच्चे तेल आयात कोटे की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।