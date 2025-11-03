Hindustan Hindi News
जिनपिंग को पता है इसका नतीजा; ताइवान पर चीन के हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप

संक्षेप: डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान पर चीनी हमले की आशंका को लेकर कहा है कि उनके राष्ट्रपति रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। ट्रंप ने दावा किया कि चीनी प्रतिनिधियों ने उन्हें साफ तौर पर कहा है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वह इसका परिणाम जानते हैं।

Mon, 3 Nov 2025 02:48 AMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान पर चीनी हमले के खतरे को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि चीन अगर ताइवान पर हमला करता है, तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसके परिणाम बेहतर तरीके से जानते हैं। हालांकि, ट्रंप ने इस बात की पुष्टि करने से इनकार कर दिया कि क्या ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करेगा या नहीं।

सीबीएस को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने छह सालों बाद चीनी राष्ट्रपति के साथ दक्षिण कोरिया में हुई द्विपक्षीय बैठक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, "शी चिनफिंग के साथ बातचीत में ताइवान का विवादास्पद मुद्दा नहीं उठा। यह बैठक मुख्यतः अमेरिका-चीन व्यापार तनाव पर केंद्रित थी। ट्रंप ने यह विश्वास भी जताया कि उनके कार्यकाल के दौरान चीन ताइवान पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

ट्रंप से जब पूछा गया कि चीन के ताइवान के ऊपर हमला करने की स्थिति में वह अमेरिकी सेना को वहां रक्षा के लिए भेजेंगे? इसका जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा, “अगर ऐसा होता है, तो आपको पता चल जाएगा, और वह (शी जिनपिंग) इसका उत्तर जानते हैं।” जब इस बारे में ज्यादा पूछा गया तो ट्रंप ने सीधे तौर पर इसका जवाब देने से इनकार करते हुए कहा कि वह अपने राज किसी को नहीं बता सकतें, लेकिन हां, दूसरा पक्ष यानि की चीन इसे जानता है।

ट्रंप ने दावा किया कि शी जिनपिंग और उनके करीबी लोगों ने खुले तौर पर इस बात को कहा था कि जब तक वे (ट्रंप) अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तब तक ताइवान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वह इसका परिणाम जानते हैं।

