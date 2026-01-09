वेनेजुएला पर एक और हमला करने वाला था अमेरिका, ट्रंप बोले- रोक दिया क्योंकि…
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मादुरो को उठाने के बाद सेना वेनेजुएला पर एक और हमला करने की तैयारी में थी, लेकिन उसे अब रोक दिया गाय है। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला का नया प्रशासन राजनैतिक कैदियों को रिहा करके सही संकेत दे रहा है।
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठाने के लिए सबसे पहले अमेरिका ने वहां की राजधानी कराकास पर हमला बोला था। इस हमले में राजधानी धमाकों से गूंज उठी। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुलासा किया है कि मादुरो को घर से उठाने के बाद अमेरिकी सेना वेनेजुएला पर दूसरे चरण का हमला करने के लिए तैयार थी। लेकिन उन्होंने इस हमले को रोक दिया। बकौल, ट्रंप इस हमले को रोका गया क्योंकि वेनेजुएला की नया प्रशासन अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के संकेत दे रहा है, उसने हाल ही में कई राजनैतिक कैदियों को रिहा किया है।
सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर अपनी बात रखते हुए ट्रंप ने आगामी दिनों में वेनेजुएला के साथी भावी साझेदारी का भी ढांचा दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और वेनेजुएला मिलकर वहां के तेल और गैस के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "वेनेजुएला 'शांति की तलाश' के संकेत के रूप में बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदियों को रिहा कर रहा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समझदारी भरा कदम है।"
उन्होंने आगे कहा, “ वेनेजुएला का नया प्रशासन अमेरिका की सहायता कर रहा है। विशेष रूप से अपने तेल और गैस के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के संबंध में दोनों देश मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं, जो पहले से कहीं अधिक बड़ा, बेहतर और आधुनिक है। इस सहयोग के कारण, मैंने पहले से अपेक्षित हमलों की दूसरी लहर को रद्द कर दिया है, जिसकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। हालांकि, सुरक्षा कारणों से सभी जहाज अपने स्थान पर ही रहेंगे।”
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
