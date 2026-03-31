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होर्मुज जाओ, अपना तेल लाओ; हम नहीं करेंगे मदद, किन देशों पर और क्यों भड़के ट्रंप?

Mar 31, 2026 05:53 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि जिन देशों ने ईरान युद्ध में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, उन्हें अब हिम्मत जुटानी चाहिए। वे होर्मुज स्ट्रेट जाएं और उस पर कब्जा कर लें। अमेरिका अब उनकी कोई मदद नहीं करेगा।

होर्मुज जाओ, अपना तेल लाओ; हम नहीं करेंगे मदद, किन देशों पर और क्यों भड़के ट्रंप?

ईरान के साथ चल रहे युद्ध को एक महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन मध्य पूर्व में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर कोहराम मचा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को इस मुद्दे पर तीखा बयान देते हुए कहा कि युद्ध में हिस्सा न लेने वाले लेकिन ईंधन संकट से जूझ रहे देश अब खुद हार्मुज स्ट्रेट जाकर अपना तेल लाएं। हम उनकी कोई मदद नहीं करेंगे।

ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा कि जिन देशों ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, उन्हें अब हिम्मत जुटानी चाहिए। वे जलडमरूमध्य जाएं और उस पर कब्जा कर लें। अमेरिका अब उनकी कोई मदद नहीं करेगा। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका अब आपकी मदद के लिए मौजूद नहीं रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे आप हमारी मदद के लिए मौजूद नहीं थे। ईरान लगभग पूरी तरह तबाह हो चुका है। मुश्किल काम तो हमने कर दिया है। अब जाओ और अपना तेल लेकर आओ।

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इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने खासतौर पर उन सहयोगी देशों का जिक्र किया, जिन्हें हार्मुज जलडमरूमध्य में जेट ईंधन परिवहन बाधित होने के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ब्रिटेन समेत उन देशों से कहा कि वे इस स्थिति को ‘स्वीकार’ कर लें। ट्रंप का तर्क था कि अमेरिका ने ईरान को पहले ही काफी कमजोर कर दिया है।

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ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध में अंतरराष्ट्रीय समर्थन की कमी पर भी निराशा जताई। उन्होंने सहयोगी देशों को संबोधित करते हुए कहा कि आपको अब खुद के लिए लड़ना सीखना होगा। अमेरिका अब आपकी मदद के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा।

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हार्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ईंधन आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो रही है और कई सहयोगी देश ईंधन की कमी से जूझ रहे हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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