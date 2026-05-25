पीएम मोदी मेरे महान मित्र, भारत कर सकता है पूरा भरोसा; लाइव इवेंट में बोले डोनाल्ड ट्रंप
भारत मंडपम में चल रहे कार्यक्रम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने राजदूत सर्जियो गोर के मोबाइल पर फोन लगाया और कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लोग अमेरिका पर 100 फीसदी भरोसा कर सकते हैं।
भारत मंडपम में चल रहे कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राजदूत सर्जियो गोर को फोन मिलाकर सबके सामने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन हैं और वह उनके महान मित्र हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत के लोग उनपर 100 प्रतिशत भरोसा कर सकते हैं। ट्रंप ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में ये टिप्पणियां कीं।
भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर मौजूद थे। ट्रंप ने गोर के साथ फोन पर बातचीत में कहा, ''मैं सभी को नमस्कार कहना चाहता हूं। मुझे प्रधानमंत्री बहुत पसंद हैं, (नरेन्द्र) मोदी महान हैं, वह मेरे मित्र हैं और मैं सभी को एक अच्छी शाम की शुभकामनाएं देना चाहता हूं।''
मैं पीएम मोदी का बड़ा फैन- डोनाल्ड ट्रंप
उन्होंने कहा, 'मैं प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं।' अमेरिकी राजदूत ने ट्रंप की टिप्पणी सुनाने के लिए अपना फोन माइक्रोफोन के पास रखा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'हम भारत के पहले कभी इतने करीब नहीं रहे और भारत मुझ पर तथा हमारे देश पर 100 प्रतिशत भरोसा कर सकता है। यदि उन्हें कभी मदद की जरूरत पड़े, तो वे जानते हैं कि कहां फोन करना है - वे यहीं फोन करेंगे।'
ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा, ''हम अच्छा कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। हमारे पास रिकॉर्ड अर्थव्यवस्था और रिकॉर्ड शेयर बाजार है।'' कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहमान की प्रस्तुति रही, जिसमें उन्होंने ''दिल से'', ''मां तुझे सलाम'' और ''तेरे बिना'' जैसे लोकप्रिय गीत गाए। अपने संबोधन में ट्रंप ने रूबियो को 'अमेरिका के इतिहास का सबसे महान विदेश मंत्री' बताया और अंत में कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी को मेरा नमस्कार कहना और उन्हें बताना कि मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं।'
अपने संक्षिप्त संबोधन में रूबियो ने भारत को अमेरिका का एक प्रमुख साझेदार बताया। जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के शासन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जवाबदेह शासन जैसे विचारों को सामने रखा, जिन्होंने आधुनिक दुनिया को आकार दिया। उन्होंने कहा कि भारत जैसे बहुलतावादी और परामर्श आधारित समाज में इन विचारों की स्वाभाविक प्रतिध्वनि रही है।
रूबियो का जन्मदिन भी मनाया गया
जयशंकर ने कहा कि दुनिया इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही है तथा यह भारत-अमेरिका संबंधों को और मजबूत बनाने का अच्छा अवसर है। कार्यक्रम में रूबियो का जन्मदिन भी मनाया गया और इसका समापन अमेरिकी बैंड 'विलेज पीपुल' की प्रस्तुति के साथ हुआ।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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