इजरायल सिर्फ मेरी वजह से बचा, डोनाल्ड ट्रंप बोले- यहूदी देश को भरना होगा हमारा नुकसान
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ ना उतरा होता तो इजरायल नहीं बचता। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में जो भी नुकसान हुआ है इजरायल को उसकी भरपाई करनी होगी।
अमेरिका में मध्यावधि चुनावों में हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ युद्ध में उनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उन देशों को करनी होगी जिनको अमेरिका से सुरक्षा मिली है। इसमें इजरायल भी शामिल है। वहीं इजरायल को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के बिना इजरायल का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ही ईरान के खिलाफ इजरायल की सुरक्षा की है वरना उसका बचना मुश्किल था।
इजरायल से खफा डोनाल्ड ट्रंप
सीबीएस न्यूज के '60 मिनट्स' कार्यक्रम में इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रति कोई संवेदना नहीं दिखाई। उन्होंने अपना एहसान जताते हुए कहा कि परमाणु हथियारों से अमेरिका ने ही उसकी रक्षा की है। इससे दो दिन पहले भी ट्रंप ने कहा था कि अगर उन्होंने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से ना रोका होता तो इजरायल क्या पूरा मिडल ईस्ट ही नक्शे से मिट जाता। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर हमला करने का विचार बना रहा है।
आपको बता दें कि अमेरिका ने जून 2025 में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद 2026 में एक बार फिर से परमाणु ठिकानों पर स्ट्राइक की गई। इससे ईरान की परमाणु क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि ईरान परमाणु बम नहीं बना पा रहा है। वहीं आशंका यह भी जताई गई है कि ईरान के पास अब भी 200 किलो से ज्यादा का यूरेनियम हो सकता है। इसे किसी सुरंग में छिपाकर रखा गया है।
ईरान बोला, हम बना ही नहीं रहे परमाणु हथियार
ईरान ने कहा है कि वह परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल केवल विकास कार्यों के लिए कर रहा है। वह परमाणु हथियार नहीं बनाता है। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि ईरान ने 2003 में ही अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दिया था। इसके बाद उसने इस कार्यक्रम को दोबारा शुरू नहीं किया है।
लगभग खत्म हो गया ईरान युद्ध- ट्रंप
कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी के साथ दिन में हुई बैठक के बाद ट्रंप ने कहा, ''ईरान सैन्य दृष्टि से लगभग समाप्त हो चुका है। हम फिलहाल यथास्थिति बनाए हुए हैं।''ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान का ''नेतृत्व खत्म कर दिया गया है'', लेकिन वह यह सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक समाधान तलाश रहे हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें