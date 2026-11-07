…तो इजरायल और मिडिल ईस्ट खत्म हो जाता, मिडटर्म में मिले जख्म के बाद डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अगर उन्होंने ट्रंप को परमाणु हथियार बनाने से न रोका होता, तो इजरायल और मिडिल ईस्ट का अस्तित्व खत्म हो गया होता। उन्होंने कहा कि सभी को यह पता है, लेकिन कहता कोई नहीं है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडटर्म चुनाव में मिली हार के बाद बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनके प्रशासन ने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से न रोका होता, तो आज इजरायल और मिडिल ईस्ट खत्म हो गए होते, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। बता दें, ट्रंप का यह दावा ऐसे समय में सामने आया है, जब मिडटर्म चुनाव में खराब प्रदर्शन का ठीकरा ईरान युद्ध पर फोड़ा जा रहा है। जेडी वेंस से लेकर कई रिपब्लिकन नेताओं ने इस बात पर अपने बयान जारी किए हैं। हालांकि, ट्रंप ने भी इसे स्वीकार किया है लेकिन साथ ही कहा कि अगर उन्हें फिर से मौका मिला,तो वह ईरान पर हमला करने से नहीं रुकेंगे।

मिडटर्म में मिली हार और सत्ता पक्ष के खेमे से ही आ रही आलोचना के बीच शुक्रवार को ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर किए हमले को सही ठहराया। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर किए एक पोस्ट में लिखा कि अगर उन्होंने ईरान के परमाणु इरादों को इजरायल और मिडिल ईस्ट खत्म हो जाता। यहां पर ट्रंप ने आरोप भी लगाया कि उनके इतने बड़े फैसले के बाद भी कोई उन्हें इसका क्रेडिट नहीं देता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान युद्ध को लेकर लिखा, "अगर मैंने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से नहीं रोका होता, तो आज इजरायल और पूरा मिडिल ईस्ट अस्तित्व में ही नहीं होता। कोई भी इस बात को कहना नहीं चाहता है, लेकिन हर कोई जानता है कि यही सच है।"

अमेरिका ने परमाणु हथियार को रोकने के आधार पर किया था ईरान पर हमला अमेरिका और इजरायल लंबे समय से इस बात को कहते आ रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। इस साल फरवरी में जब अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया। उस वक्त भी उनका दावा यही था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। लेकिन अभी भी अमेरिका और इजरायल अपने इस कथित खतरे को पूरी तरह से हटा नहीं पाए हैं। दूसरी तरफ इस प्रयास का दुष्परिणाम इन दोनों देशों के नेताओं को देखने को मिल गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सत्ता से दूरी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ ट्रंप भी मिडटर्म चुनाव हारकर अपनी सत्ता को कमजोर कर चुके हैं।